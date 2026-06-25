Fransız Donanması, Rusya bağlantılı "Deliver" adlı petrol tankerini Sicilya açıklarında ele geçirdi.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın Batı yaptırımlarını delmek amacıyla kurduğu ve "hayalet filo" olarak adlandırılan yasa dışı tanker ağına karşı operasyonlarını sıkılaştırıyor. Birleşik Krallık'ın Manş Denizi'nde gerçekleştirdiği benzer bir müdahaleden sadece birkaç gün sonra, bu kez Fransız Donanması Akdeniz'de kritik bir operasyona imza attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız deniz kuvvetlerinin Sicilya açıklarında seyreden Rusya bağlantılı "Deliver" adlı petrol tankerini durdurarak kontrol altına aldığını açıkladı.

Kamerun bayrağı taşıyan ve Rusya'nın Primorsk limanından hareket ettiği belirlenen tanker, deniz hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Fransız donanması eşliğinde güvenli bir alana çekildi.

Fransa, Sicilya açıklarında Rus tankerini ele geçirdi!

MACRON: "SAVAŞIN FİNANSE EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gelişmeye dair resmi açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Cumhurbaşkanı Macron, operasyonun Avrupa ittifakının ortak duruşunu yansıttığını ileri sürerek, "Fransız Donanması, Salı günü Sicilya açıklarında deniz hukukunu ihlal ederek seyreden Deliver adlı petrol tankerini durdurdu. Birleşik Krallık’ın benzer bir operasyonundan birkaç gün sonra gerçekleştirilen bu yeni eylem, 'hayalet filo'ya karşı Avrupa’nın kararlılığını ortaya koyuyor. Hayalet filonun yaptırımları atlatmasına ve Rusya’nın savaş çabalarını finanse etmesine izin vermeyeceğiz. Avrupa kararlıdır. Rusya için savaşın maliyetini artırmak ve Ukrayna’da sağlam ve kalıcı bir barışın tesis edilmesini sağlamak için gerekli tüm çabaları sürdürecektir." dedi.

SAHTE BAYRAK OYUNU YAKAYI ELE VERDİ

Elde edilen bilgilere göre, Rusya'nın takibi zorlaştırmak amacıyla sık sık bayrak değiştirme veya geçersiz kayıtlar kullanma taktiğini bu gemide de uygulandı. Belgelerdeki usulsüzlükler ve yaptırım listesindeki hareketlilik nedeniyle uzun süredir izlenen tankere yapılanbaskın, Fransa'nın geçen Eylül ayından bu yana uluslararası sularda el koyduğu 5. "hayalet filo" gemisi oldu.

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