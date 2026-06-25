Esenyurt'taki dehşet anları ortaya çıktı! Evinin önünde pusu kurup infaz ettiler
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp aracına yönelen Şehmus Mert K., sokakta önceden pusu kurarak bekleyen iki şahsın acımasız silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Genç adamın kurşun yağmuruna tutulup kanlar içinde yere yığıldığı dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; silah sesleri üzerine kucağındaki bebeğiyle sokağa fırlayan acılı eşin sinir krizleri geçirdiği feci olayın ardından, kayıplara karışan katil zanlılarını yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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