Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3.dönem sınav takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte sınav takvimi ve sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar hız kazandı. MEB MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih vermişti. Peki,AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2026 yılı 3. dönem sınav takvimi ve sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı sürece ilişkin ayrıntılara yayımladığı kılavuzda yer vermişti. Peki, MEB AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda,e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 01 Temmuz - 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman? (MEB AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile girecekler. AÖL sınavlarına katılacak adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak güncel fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir.

Sınava gireceğiniz "Sınav Bölgesi" bilgilerinizin güncel olup olmadığını kontrol ediniz.





Haberle İlgili Daha Fazlası