Özel Güvenlik (ÖGG) 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda ÖGG 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınav tarihinin yanı sıra sınav giriş belgelerine ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Peki, ÖGG 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte sınav takvimi, başvuru süreci ve sınav giriş belgelerinin teslim tarihleri de belli oldu. Peki, ÖGG sınav giriş belgesi ne zaman ve nasıl alınacak?

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖGG sınav giriş belgeleri adaylara bireysel olarak internet üzerinden değil, özel güvenlik eğitim kurumları aracılığıyla teslim edilecek. Adayların eğitim aldıkları kuruma başvurarak sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor.

Belgede adayın kimlik bilgileri, biyometrik fotoğrafı, sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Sınav günü adayların sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖGG sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınır? ÖGG 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu Yayımlandı!



121.ÖGG NE ZAMAN?

Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın ardından uygulamalı atış sınavı 6-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.



Kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Yazılı sınav sonucuna itirazlar ise 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

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