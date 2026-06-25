2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sona yaklaşırken öğretmen karne görüşleri yeniden gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan değerlendirme yazıları, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, dönem boyunca gösterdikleri çaba, derse katılım, sorumluluk bilinci ve sosyal gelişimlerini de yansıtıyor. İşte öğretmen karne görüşlerinden örnekler...

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla öğrenciler karne heyecanı yaşamaya başladı. Bu süreçte öğretmenler de öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri akademik başarı, sosyal gelişim ve çabayı değerlendiren karne görüşlerini e-Okul sistemi üzerinden tamamlıyor. Karne görüşleri, öğrencilerin güçlü yönlerini öne çıkarırken gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan değerlendirmeler içeriyor.

Öğretmenlerden öğrencilere en güzel karne görüşleri! Takdir eden ve motive eden mesajlar

TAKDİR EDEN VE MOTİVE EDEN KARNE GÖRÜŞLERİ

"Benim yerinde duramayan, akıllı öğrencim. Başarı ve tüm güzellikler hep seninle olsun"

"Bu yıl boyunca gösterdiğin kararlılık, sorumluluk ve öğrenmeye olan isteğinle hem akademik hem kişisel anlamda büyük bir gelişim gösterdin; bu azmin ve disiplinli duruşun, seni gelecekte çok başarılı bir birey yapacaktır."

"Yıllar sonra geriye baktığında, başarılı bir öğrenci olduğunu ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmenin bulunduğunu hatırlamanı diliyorum. Umarım başarı ve mutluluk dolu bir gelecek seni bekliyor olur."

"Zorluklar karşısında pes etmeyip, sabırla ve kararlılıkla üstesinden gelme becerin, senin gerçek gücünü ortaya koyuyor. Bu yıl sergilediğin direnç ve disiplin, seni çok daha ileriye taşıyacak."



"Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim."

"Bu yıl, kendine koyduğun hedeflere ulaşmak için gösterdiğin azim ve disiplin takdire değer. Derslerdeki başarının yanı sıra kişisel gelişimine de önem vermen, seni gelecekte güçlü ve başarılı bir birey yapacak."

"Büyük özveriyle çalıştığın bir dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen, seneye de aynı istikrarı bekliyorum senden"



"Dönem boyunca çok çalıştın, artık dinlenme vakti. Seneye de başarının devamını diliyorum. İyi tatiller.



"Derslerinde gösterdiğin başarıdan dolayı seni kutluyorum. Potansiyelinin çok daha fazlasını başarabileceğine inanıyorum. Tatilde güzelce dinlen, yeni döneme aynı azimle başla."



"Tatilde karne notlarını ve bu dönemi değerlendirmeni istiyorum. Biraz daha planlı çalışarak çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum."

"Bir dönem geride kaldı. Bu süreçte eksiklerini fark etmiş olabilirsin. Daha başarılı olman için ben her zaman yanında olacağım. Yeter ki planlı ve düzenli çalışmaya devam et. Sana güveniyorum."



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