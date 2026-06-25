Polonya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri Milletler Ligi (VNL) 2. hafta
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ederken A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvanın güçlü ekiplerinden Polonya karşısında kritik bir sınava çıkıyor. VNL'deki sıralamayı yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Polonya-Türkiye voleybol maçı yayın bilgileri, maç saati ve detayları voleybolseverler tarafından araştırılıyor.
Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Polonya etabındaki ikinci maçına çıkıyor. İlk karşılaşmada Çin'i set vermeden mağlup ederek moral bulan ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Polonya karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
POLONYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşması, TRT Spor Yıldız ile S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen voleybolseverler ise S Sport Plus aracılığıyla müsabakayı canlı izleyebilecek.
Çin karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından milliler, turnuvanın favorileri arasında yer alan Polonya karşısında önemli bir sınav verecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan program doğrultusunda karşılaşma, Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynanacak.
POLONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Polonya-Türkiye mücadelesi, 25 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. VNL'nin ikinci hafta organizasyonuna ev sahipliği yapan Gliwice Arena'da oynanacak mücadele, her iki takım açısından da puan tablosunu yakından etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor.
FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA PROGRAMI
24 Haziran Çarşamba
TSİ 14.00 Çin-Türkiye (TRT Spor/S Sport)
25 Haziran Perşembe
TSİ 21.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız /S Sport)
27 Haziran Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin (TRT Spor Yıldız/S Sport)
28 Haziran Pazar
TSİ 17.30 Belçika-Türkiye (TRT Spor/S Sport/S Sport Plus)
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu