2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla devam ederken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar da tek tek belli oluyor. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda bazı gruplarda son maçların tamamlanmasıyla üst tura çıkan ülkeler kesinleşirken, bazı milli takımlar ise turnuvaya erken veda etti. ''Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?'' merak edilirken grup aşaması puan durumları, son 32 biletini alan ekipler ve elenen ülkeler netleşmeye başladı. İşte, Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm hızıyla devam ederken, son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar da netleşmeye başladı. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda bazı ülkeler yoluna devam etmeyi başarırken, bazı ekiplerin ise grup aşamasındaki serüveni sona erdi. Peki, Dünya Kupası'nda hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

DÜNYA KUPASI GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanan karşılaşmalarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar belli olmaya başladı. Meksika, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Brezilya, Fas, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya eleme turuna kalmayı garantileyen ülkeler oldu.

Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

Meksika (A Grubu)

Güney Afrika (A Grubu)

İsviçre (B Grubu)

Kanada (B Grubu)

Bosna Hersek (B Grubu)

Brezilya (C Grubu)

Fas (C Grubu)

ABD (D Grubu)

Almanya (E Grubu)

Fransa (I Grubu)

Norveç (I Grubu)

Arjantin (J Grubu)

Kolombiya (K Grubu)

Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

DÜNYA KUPASI 2026 ELENEN ÜLKELER GÜNCEL LİSTE

Grup maçlarının ardından üst tur şansını matematiksel olarak kaybeden takımlar da netleşti. Şu ana kadar Çekya, Katar, Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden ülkeler arasında yer aldı. Kalan gruplarda ise son maçlarla birlikte yeni tur atlayan ve elenen takımlar belli olacak.

Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

Çekya (A Grubu)

Katar (B Grubu)

Haiti (C Grubu)

Türkiye (D Grubu)

Tunus (F Grubu)

Ürdün (J Grubu)

Panama (L Grubu)

Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

25-26 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇLARI

25 Haziran Perşembe:

01.00 | Fas 4-2 Haiti

01.00 | İskoçya 0-3 Brezilya

04.00 | Güney Afrika 1-0 Güney Kore

04.00 | Çekya 0-3 Meksika

23.00 | Curaçao - Fildişi Sahili

23.00 | Ekvador - Almanya

Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?

26 Haziran Cuma:

02.00 | Tunus - Hollanda

02.00 | Japonya - İsveç

05.00 | Türkiye - ABD

05.00 | Paraguay - Avustralya

22.00 | Norveç - Fransa

22.00 | Senegal - Irak

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