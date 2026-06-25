Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste: Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm heyecanıyla devam ederken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar da tek tek belli oluyor. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda bazı gruplarda son maçların tamamlanmasıyla üst tura çıkan ülkeler kesinleşirken, bazı milli takımlar ise turnuvaya erken veda etti. ''Hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?'' merak edilirken grup aşaması puan durumları, son 32 biletini alan ekipler ve elenen ülkeler netleşmeye başladı. İşte, Dünya Kupası 2026 elenen ülkeler güncel liste...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tüm hızıyla devam ederken, son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar da netleşmeye başladı. İlk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda bazı ülkeler yoluna devam etmeyi başarırken, bazı ekiplerin ise grup aşamasındaki serüveni sona erdi. Peki, Dünya Kupası'nda hangi takımlar gruptan çıktı, hangi takımlar elendi?
DÜNYA KUPASI GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanan karşılaşmalarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar belli olmaya başladı. Meksika, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Bosna Hersek, Brezilya, Fas, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya eleme turuna kalmayı garantileyen ülkeler oldu.
Meksika (A Grubu)
Güney Afrika (A Grubu)
İsviçre (B Grubu)
Kanada (B Grubu)
Bosna Hersek (B Grubu)
Brezilya (C Grubu)
Fas (C Grubu)
ABD (D Grubu)
Almanya (E Grubu)
Fransa (I Grubu)
Norveç (I Grubu)
Arjantin (J Grubu)
Kolombiya (K Grubu)
DÜNYA KUPASI 2026 ELENEN ÜLKELER GÜNCEL LİSTE
Grup maçlarının ardından üst tur şansını matematiksel olarak kaybeden takımlar da netleşti. Şu ana kadar Çekya, Katar, Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden ülkeler arasında yer aldı. Kalan gruplarda ise son maçlarla birlikte yeni tur atlayan ve elenen takımlar belli olacak.
Çekya (A Grubu)
Katar (B Grubu)
Haiti (C Grubu)
Türkiye (D Grubu)
Tunus (F Grubu)
Ürdün (J Grubu)
Panama (L Grubu)
25-26 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇLARI
25 Haziran Perşembe:
01.00 | Fas 4-2 Haiti
01.00 | İskoçya 0-3 Brezilya
04.00 | Güney Afrika 1-0 Güney Kore
04.00 | Çekya 0-3 Meksika
23.00 | Curaçao - Fildişi Sahili
23.00 | Ekvador - Almanya
26 Haziran Cuma:
02.00 | Tunus - Hollanda
02.00 | Japonya - İsveç
05.00 | Türkiye - ABD
05.00 | Paraguay - Avustralya
22.00 | Norveç - Fransa
22.00 | Senegal - Irak