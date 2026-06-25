2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada takımlar son 32 turuna kalabilmek için kritik karşılaşmalara çıkıyor. Futbolseverler ise "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "25-26 Haziran maç programında hangi karşılaşmalar oynanacak?" sorularına cevap arıyor.

Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda toplam 104 maç oynanacak. Grup aşamasının ardından eleme turuna geçilecek dev turnuvanın finali ise 19 Temmuz'da New York New Jersey Stadı'nda yapılacak. Peki, bugün Dünya Kupası maçı var mı? İşte, 25-26 Haziran Dünya Kupası maç saatleri ve tarihleri...

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 25-26 Haziran Dünya Kupası maç saatleri

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. Bugün oynanan karşılaşmalarla A ve C gruplarında üçüncü maçlar tamamlandı. Günün ilerleyen saatlerinde ise E Grubu'nda iki kritik mücadele futbolseverleri bekliyor.

Bugün tamamlanan maçlarda Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup ederken Brezilya, İskoçya'yı 3-0 yenerek maçı galibiyetle tamamladı. A Grubu'nda ise Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Meksika da Çekya karşısında 3-0 galibiyete imza attı.

25 Haziran akşamı oynanacak E Grubu maçlarının ardından grup aşaması 26 Haziran'da da devam edecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı ise ABD karşısında kritik mücadeleye çıkacak.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 25-26 Haziran Dünya Kupası maç saatleri

25-26 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇ SAATLERİ

25 Haziran Perşembe:

01.00 | Fas 4-2 Haiti

01.00 | İskoçya 0-3 Brezilya

04.00 | Güney Afrika 1-0 Güney Kore

04.00 | Çekya 0-3 Meksika

23.00 | Curaçao - Fildişi Sahili

23.00 | Ekvador - Almanya

26 Haziran Cuma:

02.00 | Tunus - Hollanda

02.00 | Japonya - İsveç

05.00 | Türkiye - ABD

05.00 | Paraguay - Avustralya

22.00 | Norveç - Fransa

22.00 | Senegal - Irak

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