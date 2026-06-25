Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam konusu var. Enflasyondaki yükseliş ve artan hayat maliyetleri nedeniyle gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrilirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Merkez Bankası'nın son değerlendirmeleri kamuoyunda yakından takip ediliyor. Gözler ''Asgari ücrete ara zam var mı, Temmuz'da zam olacak mı?'' sorularının cevaplarında.

Açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte asgari ücrete ara zam yapılacağı yönündeki beklentiler yeniden gündeme geldi. Nisan ayında enflasyonun yüzde 4,18 olarak açıklanmasının ardından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında Nisan'a göre yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 16,61 olarak hesaplanırken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,24 oldu. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, Temmuz'da zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam var mı, Temmuzda zam olacak mı? Temmuz zammı beklentisi sürüyor

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için asgari ücrete ara zam konusunda yürütülen resmi bir çalışma bulunmadığını ifade etti. Güler, hükümetin gündeminde bu yönde hazırlanmış bir düzenleme olmadığını belirterek ara zam iddialarına açıklık getirdi.

Asgari ücrete ara zam var mı, Temmuzda zam olacak mı? Temmuz zammı beklentisi sürüyor

TEMMUZ'DA ZAM OLACAK MI?

Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Abdullah Güler, asgari ücrette ara zam hazırlığı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ve küresel gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Güler şu aşamada yeni bir asgari ücret çalışmasının gündemde olmadığını ifade etti.

Bununla birlikte hükümetin çalışanlar, emekliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik destek politikalarının süreceğini de vurguladı.

Asgari ücrete ara zam var mı, Temmuzda zam olacak mı? Temmuz zammı beklentisi sürüyor

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMASININ ÖNÜNDE YASAL ENGEL VAR MI?

Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, yaptığı değerlendirmede asgari ücretin yıl içinde yeniden artırılmasına engel olan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını belirtti.

Karakaş'a göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu gerekli görülmesi halinde yıl içerisinde yeniden toplanabilir ve yeni bir ücret belirleyebilir. Daha önce yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yıl içinde birden fazla kez güncellendiğini hatırlatan Karakaş, mevcut ekonomik şartlarda benzer bir adımın hukuken mümkün olduğunu ifade etti.

Asgari ücrete ara zam var mı, Temmuzda zam olacak mı? Temmuz zammı beklentisi sürüyor

İsa Karakaş "Temmuzda asgari ücret maratonu başlar mı?" başlıklı yazısının bir kısmında şu ifadelere yer vermişti:

Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılması için hiçbir yasal engel yok. Komisyon, Bakanlık ne zaman isterse hemen toplanabilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ise hâlâ tartışmalı. Zira komisyonda asgari ücretliyi temsil eden bir taraf yok. Keza komisyon üyesi olan Devlet, İşçi ve İşverenlerin hiçbiri asgari ücretli istihdam etmiyor. Asgari ücretliyi temsil etme görevini üstlenmiş olan işçi konfederasyonunun da komisyona etkisi sıfır. Zira oy çokluğuyla karar alınmaktadır. Dolayısıyla Hükûmet ve işveren "el ele" verince, işçinin 5 oyu havada kalıyor. Netice itibarıyla "Tek kanatla kuş uçmuyor." Komisyon ha var, ha yok!.. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Hükûmet ne derse o rakam çıkıyor. Hasılıkelam: Anayasa’ya ve yasalara göre asgari ücretin işçinin iaşe (hayati ihtiyaçları) ve ibate (barınma, konaklama…) dahil insanca yaşatacak seviyede olması bir lütuf değil, devletin ödevidir. Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? İsa Karakaş'tan Geçmişte olduğu gibi bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretlinin rahat nefes alması şart. Bu muvacehede temmuz ayı sadece takvimde bir yaprak değil, milyonlarca evde "tencerenin kaynayıp kaynamayacağının" imtihanı olacaktır. Gözümüz Ankara’da, gönlümüz emekçiden yana... "İşçiye ücretini, teri kurumadan önce veriniz." Hazreti Muhammed

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