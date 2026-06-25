MSÜ (Millî Savunma Üniversitesi) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikinci seçim aşamasına çevrildi. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce askeri öğrenci adayının merak ettiği sürece ilişkin takvimi paylaştı. Buna göre, Kara, Deniz, Hava Harp Okulu seçim aşamaları farklı tarihlerde yapılacak. Peki, MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), 2026 yılı askerî öğrenci temini kapsamında gerçekleştirilecek seçim aşamalarına ilişkin takvimi ve uygulama esaslarını duyurdu. Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecek. 15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecek. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecek.

KARA,DENİZ,HAVA HARP OKULU MÜLAKAT TAKVİMİ

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılacak:

a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).

b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).

MSÜ 2. seçim aşama takvimi belli oldu... Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2026 YILI ASKERÎ ÖĞRENCİ TEMİNİ SÜRECİ

Duyurular sayfasından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),

2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),

3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

Boy-kilo standartları tercih edilen okul türüne göre farklılık göstermektedir. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Hava Harp Okulu adayları Psikomotor Testine katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2026 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

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