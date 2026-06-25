Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından Haziran dönemi mesleki çalışma seminerleri gerçekleşecek. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak?

2026 haziran dönemi öğretmen seminerleri programı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici ve öğretmenlerin katılacağı mesleki çalışma seminerlerinin bu yıl Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak yapılmasına karar verdi. Resmi internet adresi üzerinden online seminer açıklamasında bulunan Bakanlık, takvimi de bir kez daha hatırlattı. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman gerçekleşecek?

2026 haziran dönemi öğretmen seminer programı... Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak?



ÖĞRETMEN SEMİNLERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak. Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Seminer programı, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" başlıklarında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak.

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