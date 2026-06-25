Apple, Rusya’nın en popüler sosyal medya platformlarından VK ve şirkete ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırdı. Apple'ın söz konusu kararla Rus kullanıcıların yoğun şekilde kullandığı hizmetlere erişimini kısıtladığı ifade edildi.

VK'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın önceden uyarıda bulunmadan şirkete ait bazı uygulamaları tek taraflı olarak App Store'dan kaldırdığı bildirildi.

İNDİRME VE GÜNCELLEME YAPILAMIYOR

Açıklamada, VK, Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating ve Odnoklassniki uygulamalarının Apple cihazlarına indirilemediği ve güncellenemediği ifade edildi.

Apple'dan Rusya’ya şok! O uygulamalar App Store'dan kaldırıldı

RUS KULLANICILARA KISITLAMA

VK'nın herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığına işaret edilen açıklamada, Apple'ın söz konusu kararla Rus kullanıcıların yoğun şekilde kullandığı hizmetlere erişimini kısıtladığı belirtildi.

Uygulamaların güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların mesajlar ve önemli gelişmelere ilişkin anlık bildirimleri alamayabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Apple'ın Rus kullanıcılara yönelik bu adımlarını gerekçesiz ve kabul edilemez buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Apple daha önce de Rus şirketlerine ait çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmış, Rusya ise ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalara erişim engeli getirmişti.

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