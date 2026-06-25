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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaya geçidini kullanan bir vatandaşa yol vermek amacıyla yavaşlayan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenilen motosiklet sürücüsü Samet A., olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken; polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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