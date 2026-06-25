Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, son 66 yılın en fazla yağmur yağışını aldı. Ülkenin 2. büyük gölü olan Tuz Gölü’nde su seviyesi yüzde 45 oranında arttı.

Tuz Gölü geçtiğimiz yıl, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle son 90 yılda yüzde 85 küçülmesiyle gündeme gelmişti. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü’nde su seviyesi arttı. Son 66 yılın en fazla yağmur yağışı alan gölün bu sene su seviyesi yüzde 45’e çıktı.

Göl su seviyesinin artmasıyla flamingoları da ağırlamaya başladı.

90 yılda yüzde 85 küçülmüştü! Kuraklık alarmı verilen Tuz Gölü’nde sevindiren tablo: Su seviyesi yüzde 45’e çıktı

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ EN BÜYÜK GÖLÜ

Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, şunları söyledi:

Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak Tuz Gölü'müz son 90 yılda yüzde 85 oranında küçülmüştü. Yine son 90 yılda çalışmalara baktığımızda Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü yüzde 85 oranında küçülmesinin ardından burada kuluçkaya yatan flamingoları da etkilemişti. Flamingolar Tuz Gölü'ne uğramaz olmuştu. Ancak bu seneki yoğun yağmurlardan dolayı Tuz Gölü'müzün su seviyesi yüzde 45 oranında arttı. Buna bağlı olarak alanımız genişledi ve dolasıyla flamingoların konaklama ve kuluçka yeri olan Tuz Gölü yeniden flamingolarına kavuştu.

90 yılda yüzde 85 küçülmüştü! Kuraklık alarmı verilen Tuz Gölü’nde sevindiren tablo: Su seviyesi yüzde 45’e çıktı

Tuz Gölü, küresel iklim krizi, yağışların azalması ve yeraltı su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle alarm vermişti. Geçmişte 130 bin futbol sahası büyüklüğündeki sulak alan, günümüzde ciddi oranda daralarak 9 bin hektar ( 13 bin futbol sahası)seviyelerine kadar gerilemişti. Gölde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu tuz kütleleri ortaya çıkmıştı.

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