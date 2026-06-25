Kahramanmaraş'ta bir binada çıkan yangın sonucunda ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Kahramanmaraş'ta facia! Binada yangın çıktı: 3 engelli vatandaş hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında engelli olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdulgani Saltalı hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olayın görgü tanığı Melih Çevik, "Ani oldu hiçbir şey anlayamadım. Ben çalışıyordum birden yangını görünce yardım etmek istedim. Bana ıslak bir battaniye verdiler onunla girdim insanları kurtarmaya çalıştım. İki çocuk alabildim. Alevler çok yüksekti ben de rahatsız oldum. İkinci bir müdahale yapmak istedik itfaiyeci arkadaşlar yetişti onlar çıkardı" dedi.

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