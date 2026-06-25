Kahramanmaraş'ta facia! Binada yangın çıktı: 3 engelli vatandaş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir binada çıkan yangın sonucunda ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti.
- Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı.
- İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.
- İlk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi yangında vefat etti.
- Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında engelli olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Esra Saltalı, 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ve 26 yaşındaki Abdulgani Saltalı hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Olayın görgü tanığı Melih Çevik, "Ani oldu hiçbir şey anlayamadım. Ben çalışıyordum birden yangını görünce yardım etmek istedim. Bana ıslak bir battaniye verdiler onunla girdim insanları kurtarmaya çalıştım. İki çocuk alabildim. Alevler çok yüksekti ben de rahatsız oldum. İkinci bir müdahale yapmak istedik itfaiyeci arkadaşlar yetişti onlar çıkardı" dedi.