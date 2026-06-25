İzmir'de elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 25, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Buca, Bornova, Foça, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Urla, Çiğli ve Karabağlar'da saatler sürecek elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, İzmir elektrik kesintisi 25-26-27 Haziran listesi...

GDZ Elektrik planlı kesinti listesi paylaşıldı. Elektrik dağıtım altyapısının daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında Aliağa, Bergama, Bornova, Beydağ, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça ve diğer bazı ilçelerde şebeke yenileme ile bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmaların büyük bölümünün sabah saatlerinde başlayacağı, bazı bölgelerde ise akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. İşte, İzmir elektrik kesintisi 25-26-27 Haziran programı...

İzmir elektrik kesintisi 25-26-27 Haziran: GZD Elektrik planlı kesinti listesi

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 HAZİRAN LİSTESİ

Planlandı

26.06.2026

02:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3736301

Aşağışakran (11/11. Sk., 11/13.Sk., 11/15. Sk., 11/17, 11/18. Sk., 11/19. Sk., 11/2. Sk., 11/21. Sk., 11/26, 11/3. Sk., 11/35. Sk., 11/9. Sk., Aşağışakran Köy Yolu Sk., Aşağışakran Küme Evleri)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3738702

Bozköy, Fatih (Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Cd., Papatya Küme Evleri)

Planlandı

25.06.2026

15:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3738717

Fatih (Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Cd., Papatya Küme Evleri)

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3739663

Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3739686

Kültür (1100. Sk., 1101. Sk., 1102. Sk., 1103. Sk., 669 Sk., 698. Sk., 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 707. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 722. Sk., 723. Sk., Çamlık Cd., Haraççı Bahçe Küme Evleri, Sakin Sk.), Kurtuluş, Yalı (Haraççı Bahçe Küme Evleri, Karayerler Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3739703

Kültür (669 Sk., 698. Sk., 699. Sk., 701. Sk., 703. Sk., Çamlık Cd.), Kurtuluş (669 Sk., 669. Sk., 670. Küme Evleri, 674. Sk., 675. Sk., 676. Sk., 678. Sk., 679. Sk., 680. Sk., 683. Sk., 686. Sk., 688. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Çamlık Cd., Güzelhisar Cd., TUNA)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3740769

Bozköy, Fatih (Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Cd., Papatya Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3740776

Aşağışakran (11/11. Sk., 11/13.Sk., 11/15. Sk., 11/17, 11/18. Sk., 11/19. Sk., 11/2. Sk., 11/21. Sk., 11/26, 11/3. Sk., 11/35. Sk., 11/9. Sk., Aşağışakran Köy Yolu Sk., Aşağışakran Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye (3433, 2. Çevre Yolu Cd., 3376. Sk., 3378. Sk., 3379. Sk., 3380. Sk., 3381. Sk., 3382. Sk., 3384. Sk., 3385. Sk., 3386. Sk., 3386/1. Sk., 3387. Sk., 3388. Sk., 3390. Sk., 3391. Sk., 3391/1. Sk., 3391/3 Sk., 3392. Sk., 3393. Sk., 3394. Sk., 3394/1. Sk., 3395. Sk., 3396. Sk., 3397. Sk., 3398. Sk., 3399. Sk., 3400. Sk., 3401. Sk., 3403. Sk., 3404. Sk., 3405. Sk., 3406. Sk., 3407. Sk., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3453. Sk., 3454. Sk., 3455. Sk., 3461. Sk., 3464. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3474. Sk., 3475. Sk., 3478. Sk., 3479. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3482. Sk., 3485. Sk., 3493. Sk., 3494. Sk., 3497. Sk., 3498. Sk., 3499. Sk., 3499/1. Sk., 3500. Sk., 3500/1. Sk., 3500/2. Sk., 3500/3. Sk., 3501. Sk., 3502. Sk., 3503. Sk., 3504. Sk., 3506/1. Sk., 3507. Sk., 3508. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513/1. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3518. Sk., Barbaros Pasa Cd., Çeşme Önü Cd., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3740794

B. Hayrettin Paşa (2200. Sk., 2200/1. Sk., 2201. Sk., 2202. Sk., 2202/1. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2204/1. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2207/1. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2222. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2252, 2275. Sk., 2509. Sk., 2512. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., Azakli Mevkii Küme Evleri, Cemalettin Aksu Cd., Enver Aktürk Cd., Fevzi Çakmak Cd., Gül Küme Evleri, Karanfil Küme Evleri, Kazım Dirik Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mithat Paşa Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Papatya Küme Evleri, Sanayi Bölgesi Cd., Talat Bilgin Cd., Zeynel Yavuz Cd.), Bozköy (13/13. Sk., 13/17. Sk., 13/20. Sk., 13/27. Sk., 13/29. Sk., 13/3. Sk., Ana Sk., Bayrak Sk., Bozköy Avcı Sk., Bozköy Okul Sk., Bozköy Tepe Sk., Çakıcı Sk., Dönmez Sk., Er Sk., Kalaycı Küme Evleri, Kara Sk., Ova Cd., Şahin Sk.), Fatih (2401. Sk., 2402. Sk., 2402/1. Sk., 2404. Sk., 2405. Sk., 2405/1. Sk., 2405/2. Sk., 2406. Sk., 2406/1. Sk., 2406/2, 2407. Sk., 2409. Sk., 2410. Sk., 2412. Sk., 2416. Sk., 2416/1. Sk., 2417. Sk., 2418. Sk., 2418/2. Sk., 2419. Sk., 2420. Sk., 2421. Sk., 2422. Sk., 2423. Sk., 2424. Sk., 2425. Sk., 2426. Sk., 2427. Sk., 2427/1. Sk., 2428. Sk., 2429. Sk., 2430. Sk., 2452. Sk., 2454. Sk., 2498

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3728216

Akçenger (Akçenger Köyü İç Yolu, Akçenger Küme Evleri), Çaltıkoru (Çaltıkoru Köyü İç Yolu), Çeltikçi (Çeltikçi Köyü İç Yolu), Çobanlar (Çobanlar Köyü İç Yolu), Çürükbağlar (Çürükbağlar Sk.), Dereköy (Dereköy Küme Evleri, Turanlı Yolu), Dereköy Hacılar (Hacılar Köyü İç Yolu), Eğiller (Eğiller Köyü İç Yolu), Gültepe (Gültepe Köyü İç Yolu), Halilağalar (Halilağalar Köyü İç Yolu), İkizler (İkizler Küme Evleri, Karaömer Küme Evleri), İneşir (Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu), Karalar (Karalar köyü İç Yolu, Karalar Merkez Küme Evleri), Katrancı (Katrancı Sk.), Kırcalar (Kırcalar Merkez Küme Evleri), Örenli (Örenli Köyü İç Yolu), Oruşlar (Oruçlar Köyü, Oruşlar Küme Evleri), Pirveliler (Pireveliler Köyü İç Yolu), Sarıcaoğlu (Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu), Tırmanlar (Tırmanlar Köyü İç Yolu), Topallar (Topallar Köyü İç Yolu), Ürkütler (Ürkütler Köyü İç Yolu), Yortanlı (Yortanlı Sk.), Yukarıada (Yukarıada Köyü İç Yolu)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3729110

Sağancı (İzmir Çanakkale Yolu)

Planlandı

26.06.2026

02:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3736301

Örlemiş

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3738703

Dağıstan, Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.06.2026

11:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3739128

Ahmetbeyler, Avunduruk (Avunduruk Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Gökçeyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu), Hamzalısüleymaniye (HAMZALISÜLEYMANİYE SK., Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu), Kaleardı (Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu), Mahmudiye (Mahmudiye Köyü İç Yolu), Üçtepe (Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri), Yukarıkırıklar (Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.06.2026

11:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3739131

Akçenger (Akçenger Köyü İç Yolu, Akçenger Küme Evleri), Çaltıkoru (Çaltıkoru Köyü İç Yolu), Çeltikçi (Çeltikçi Köyü İç Yolu), Çobanlar (Çobanlar Köyü İç Yolu), Çürükbağlar (Çürükbağlar Sk.), Dereköy (Dereköy Küme Evleri, Turanlı Yolu), Dereköy Hacılar (Hacılar Köyü İç Yolu), Eğiller (Eğiller Köyü İç Yolu), Gültepe (Gültepe Köyü İç Yolu), Halilağalar (Halilağalar Köyü İç Yolu), İkizler (İkizler Küme Evleri, Karaömer Küme Evleri), İneşir (Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu), Karalar (Karalar köyü İç Yolu, Karalar Merkez Küme Evleri), Katrancı (Katrancı Sk.), Kırcalar (Kırcalar Merkez Küme Evleri), Örenli (Örenli Köyü İç Yolu), Oruşlar (Oruçlar Köyü, Oruşlar Küme Evleri), Pirveliler (Pireveliler Köyü İç Yolu), Sarıcaoğlu (Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu), Tırmanlar (Tırmanlar Köyü İç Yolu), Topallar (Topallar Köyü İç Yolu), Ürkütler (Ürkütler Köyü İç Yolu), Yortanlı (Yortanlı Sk.), Yukarıada (Yukarıada Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.06.2026

11:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3739134

Çitköy, Doğancı (Doğancı Merkez Küme Evleri), Ferizler (Ferizler Köyü İç Yolu), Paşaköy (Paşaköy Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.06.2026

11:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3739142

Sarıcalar (Sarıcalar Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.06.2026

11:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3739144

Aşağıbey (Abdülgani Küme Evleri, Bergama Yolu, Hacı Ahmetler Küme Evleri), Aşağıcuma (AŞAĞICUMA KÜME EVLER, Aşağıcuma Köyü İç Yolu), Ayvatlar (Ayvatalar Küme Evleri), Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri, Yukarıcuma Köyü İç Yolu), Demircidere (Bergama Yolu, Demircidere Küme Evleri, Dere Sk., Yolüstü Sk.), Göbeller (Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller Sk.), Güneşli (Tekkeköy Küme Evleri), Hacıhamzalar (Hacıhamzalar Köyü İç Yolu), Hisarköy (Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy Sk.), İncecikler, Karaveliler (Karaveliler Köyü İç Yolu), Kıranlı (Kıranlı Köyü İç Yolu), Kurtuluş, Okçular (Okçular Köyü İç Yolu), Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri), Yukarıbey (5053. Sk., 5053/1. Sk., Koca Küme Evleri, Kozak Bergama Yolu, Yanık Küme Evleri, Yeşiller Küme Evleri), Yukarıbey Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu), Yukarıcuma (Yukarıcuma Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.06.2026

11:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3739148

Atçılar (Atçılar Köyü İç Yolu), Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), Bekirler (Bekirler Sk.), İsmailli (Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu), İsmailli Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri), Kocahaliller (Kocahaliller Sk.), Kocaköy (Kocaköy Köyü İç Yolu), Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu), Öksüzler (Öksüzler Sk.), Rahmanlar (Rahmanlar Köyü İç Yolu), Seklik (Seklik Köyü İç Yolu), Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3740776

Kızıltepe (Kızıltepe Köyü İç Yolu), Örlemiş (Örlemiş Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 25-26-27 Haziran: GZD Elektrik planlı kesinti listesi

Planlandı

25.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3735344

Yakaköy (Cumba Sk., Dibek Sk., Ekin Sk., Gündoğan Sk., Güneşli Sk., Irmak Sk., Limon Sk., Melisa Sk., Meltem Sk., Mine Sk., Selin Sk., Tepe Sk., Yaka Cd., Yaprak Sk.)

Planlandı

25.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3735354

Beşyol (Sarnıç Cd.), Sarnıçköy (Akyar Sk., Kordelya Sk., Sarnıç Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3738846

Kazımdirik (367/6. Sk.)

Planlandı

25.06.2026

16:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3738986

Erzene (113. Sk., 113/13. Sk., 124/1. Sk.), Evka 3 (101. Sk., 101/1. Sk., 101/2. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/2. Sk., 108/5. Sk., 112. Sk., 112/4. Sk., 113. Sk., 124. Sk., 125/7. Sk., 125/9. Sk., 126/11. Sk., 126/13. Sk., 126/17. Sk., 126/18. Sk., 127. Sk., 127/1. Sk., 127/11. Sk., 127/12. Sk., 127/13. Sk., 127/14. Sk., 127/15. Sk., 127/16. Sk., 127/17. Sk., 127/18. Sk., 127/19. Sk., 127/2. Sk., 127/20. Sk., 127/21. Sk., 127/23. Sk., 127/24. Sk., 127/25. Sk., 127/3. Sk., 127/4. Sk., 127/5. Sk., 127/6. Sk., 127/7. Sk., 127/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Taha Carım Cd., Şehitler Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3738989

Evka 3 (127. Sk., 127/11. Sk., 127/12. Sk., 127/13. Sk., 127/14. Sk., 127/18. Sk., 127/23. Sk., 127/24. Sk., 127/25. Sk., 127/4. Sk., 127/5. Sk., 127/6. Sk., 127/7. Sk., 127/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehitler Cd.)

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3739634

Karaçam (İstanbul Cd.), Yakaköy (10751/2. Sk., Özbek Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3739777

Kavaklıdere (İncir Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3739782

Kavaklıdere (İncir Sk.)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3739791

Kavaklıdere (Ankara Cd., Cemre Sk., Çıtak Sk., Derya Sk., Ergen Sk., Eylül Sk., Gözde Sk., Kavaklıdere Cd.)

Planlandı

27.06.2026

09:30 - 11:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3740041

Kazımdirik (364/11. Sk.)





Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3738744

Halıköy (Ovacık Küme Evleri, Ovacık Yaylası Küme Evler)



Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3738741

Belenbaşı (3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3013. Sk., Beylik Cd., Hürriyet Cd.)

Planlandı

25.06.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3738808

Mustafa Kemal (686/15. Sk., 686/19. Sk., 686/2. Sk., 686/24. Sk., 686/25. Sk., 686/26. Sk., 686/27. Sk., 686/29. Sk., 686/4. Sk., 686/41. Sk., 686/5. Sk., 686/54. Sk., 686/8. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3738897

29 Ekim (2000. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2255. Sk., 2255/1. Sk., 2255/2. Sk., 2255/3. Sk., Arazi İçi Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Balcıbağ Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2000. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2025. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2032. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2039. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2045. Sk., 2046. Sk., 2047. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2051. Sk., 2053. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2058. Sk., 2070. Sk., 2071. Sk., 2071/1. Sk., 2071/2. Sk., 2072. Sk., 2072/1. Sk., 2073. Sk., 2074. Sk., 2075. Sk., 2075/1. Sk., 2076. Sk., 2076/1. Sk., 2077. Sk., 2078. Sk., 2079. Sk., 2079/1. Sk., 2079/2. Sk., 2079/3. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2083. Sk., 2101. Sk., 2101/1. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Camialtı Sk., Celiloğlu Sk., Gazi Hasan Şen Sk., Gürlek Sk., Hasan Saka Sk., Kabakçılar Sk., Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı, Mehmet Memiş Sk., Öğretmen Mustafa Balcı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk., Şehit İslam Yeşil Sk.), Yıldızlar (2205. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3739079

Adatepe (2/9. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 27. Sk., 29, 29/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 9. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3739674

Adatepe (34. Sk., 40. Sk., 47. Sk.), Barış, Menderes (118. Sk., 118/1. Sk., 118/3. Sk., 122/1. Sk., 144. Sk., 144/2. Sk., 144/3. Sk., 144/4. Sk., 146. Sk., 146/7. Sk., 147. Sk., 149/1. Sk., 152. Sk., 154/1. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 157/1. Sk., 353. Sk., Adnan Kahveci Cd., Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Halk Cd., Seyfi Demirsoy Cd.), Yaylacık (44/1. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

18:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3739676

Adatepe (34. Sk., 40. Sk., 47. Sk.), Barış, Menderes (118. Sk., 118/1. Sk., 118/3. Sk., 122/1. Sk., 144. Sk., 144/2. Sk., 144/3. Sk., 144/4. Sk., 146. Sk., 146/7. Sk., 147. Sk., 149/1. Sk., 152. Sk., 154/1. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 157/1. Sk., 353. Sk., Adnan Kahveci Cd., Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Halk Cd., Seyfi Demirsoy Cd.), Yaylacık (44/1. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3739677

Menderes (118. Sk., 118/3. Sk., 144. Sk., 144/2. Sk., 144/3. Sk., 144/4. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 149/1. Sk., Adnan Kahveci Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3739693

29 Ekim (2131. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2208. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2256. Sk., 2256/1. Sk., Arazi İçi Sk., Atatürk Cd., Orta Tepe Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3740007

Karacaağaç (4010. Sk., 4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)

İzmir elektrik kesintisi 25-26-27 Haziran: GZD Elektrik planlı kesinti listesi

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3738870

Ardıç (5232. Sk., 5238. Sk., 5400. Sk., 5401. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., 5407. Sk., 5408. Sk., 5409. Sk., 5410/1. Sk., 5414. Sk., 5414/1. Sk., 5415. Sk., 5416. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5422/1. Sk., 5423. Sk., 5424. Sk., 5426. Sk., 5427. Sk., 5428. Sk., 5428/1. Sk., 5429. Sk., 5430. Sk., 5431. Sk., 5431/1. Sk., 5432. Sk., 5433. Sk., 5434. Sk., 5435. Sk., 5436. Sk., 5437. Sk., 5438. Sk., 5438/1. Sk., 5438/2. Sk., 5439. Sk., 5440. Sk., 5441. Sk., 5442. Sk., 5444. Sk., 5445. Sk., 5445/1. Sk., 5446. Sk., 5446/1. Sk., 5448. Sk., 5448/1. Sk., 5450. Sk., 5450/1. Sk., 5452. Sk., 5454/1. Sk., 5455. Sk., 5456. Sk., 5458. Sk., 5459. Sk., 5460. Sk., 5461. Sk., 5464. Sk., 5465. Sk., 5466. Sk., 5467. Sk., 5469. Sk., 5470. Sk., 5470/1. Sk., 5475. Sk., 5476. Sk., 5478. Sk., 5479. Sk., 5480. Sk., 5481. Sk., 5483. Sk., 5483/1. Sk., 5484. Sk., 5489. Sk., 5490. Sk., 5491. Sk., 5491/1. Sk., 5492. Sk., 5492/1. Sk., 5495. Sk., Cyssus Paşa Konakları, İc Yol, Şeker Kampı, Sıte Yolu), Celal Bayar (5232. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5240. Sk., 5240/1. Sk., 5240/2. Sk., 5240/3. Sk., 5240/4. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., 5243/1. Sk., 5243/2. Sk., 5438. Sk., 6471/1. Sk.), Şifne (6000. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 6433. Sk., 6433/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6436. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6446. Sk., 6448. Sk., 6454. Sk., 6455. Sk., 6456. Sk., 6457. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6467. Sk., 6468. Sk., 6469. Sk., 6470. Sk., 6471. Sk., 6472. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6474/1. Sk., 6475. Sk., 6476. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6483. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., 6491. Sk., 6491/1. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3738890

Altınyunus (3434. Sk., 3434/1. Sk., 3435. Sk., 3441. Sk., 3449. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

00:00 - 01:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3739849

16 Eylül, Altınyunus, Boyalık, Çakabey (2234. Sk., 2236. Sk.), Celal Bayar, Cumhuriyet (4202, 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4213. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., 4314. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4320/2. Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4324. Sk., 4330. Sk., 4333. Sk., 4334. Sk., 4500. Sk., 4500/2. Sk., 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4505/1. Sk., 4506. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4508/1. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4513. Sk., 4516. Sk., 4525. Sk., 4531. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4536. Sk., 4537. Sk.), Dalyan (4000. Sk., 4004. Sk., 4066. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4128. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4162. Sk., 4163. Sk., 4163/1. Sk., 4165. Sk., 4168. Sk., 4170. Sk., 4172. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk.), Fahrettinpaşa (Emine Çizgenakat Sk.), Ilıca (5070. Sk., 5074. Sk., 5082. Sk., 5087. Sk., 5093. Sk., 5094. Sk., 5097. Sk., 5098. Sk., 5100. Sk., 5102. Sk.), İsmet İnönü (2123. Sk., 2127. Sk., 2136. Sk., 2143. Sk., 2150. Sk., 2156. Sk., 2167. Sk.), Sakarya (3118. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

08:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3739857

Alaçatı (Hurmalı Küme Evleri), Germiyan, Karaköy

Planlandı

26.06.2026

15:30 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3740766

Altınyunus (3428. Sk., 3430. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3434/1. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3436/1. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3440. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3470. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

15:30 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3740768

Altınyunus (3427. Sk., 3435. Sk., 3437. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3448. Sk., Ege Çeşme Sitesi)

Planlandı

26.06.2026

15:30 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3740771

Altınyunus (3434. Sk., 3435. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3448. Sk., 3450. Sk., 3452. Sk., 3458. Sk., 3470. Sk., 3471. Sk.)

Planlandı

27.06.2026

08:30 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3740800

İsmet İnönü (2122. Sk., 2167. Sk.)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3740818

İsmet İnönü (2060. Sk., 2064. Sk., 2069. Sk., 2073. Sk., 2077. Sk., 2078. Sk., 2078/1. Sk., 2079. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2082. Sk., 2122. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3733309

Ataşehir (1671. Sk., 1671/1. Sk., 8001. Sk., 8001/3. Sk., 8002. Sk., 8002/1. Sk., 8025/1. Sk., Anadolu Cd., Eski Havaalanı Cd.), Yeni Mahalle (Eski Havaalanı Cd.)

Planlandı

25.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3733311

Yeni Mahalle (1671/1. Sk., 8206. Sk., 8207. Sk., 8208. Sk., 8759. Sk., 8761. Sk., 8762. Sk., 8762/1. Sk., 8762/2. Sk., 8764/5. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3736338

Köyiçi (8051. Sk., 8052. Sk., 8053. Sk., 8054. Sk., 8055. Sk., 8055/1. Sk., 8055/2. Sk., 8056. Sk., 8058. Sk., 8059. Sk., 8060. Sk., 8061. Sk., 8061/1. Sk., 8062. Sk., 8063. Sk., 8064. Sk., 8079. Sk., 8080. Sk., 8081. Sk., 8082. Sk., 8082/1. Sk., 8082/2. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8084/1. Sk., 8084/2. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Dere Cd., Köyiçi Cd.)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3740653

Ataşehir

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3738938

Cumhuriyet (372. Sk., 373/1. Sk., 374. Sk., 376. Sk., 376/5. Sk., 378. Sk., 380. Sk., 380/1. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 384/1. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 387/9. Sk., 388. Sk., 390. Sk., 391. Sk., 393. Sk., 399/1. Sk., 405. Sk., 405/1. Sk., 405/2. Sk., 407. Sk., 416. Sk., 423. Sk., 425/1. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 428/1. Sk., 430. Sk., 430/1. Sk., 432. Sk., 434. Sk., 435. Sk., 443/3. Sk., Fesleğen Sk., Fulya Sk., Hayat Sk., Ihlamur Sk., Karanfil Sk., Şehit Aras Kılıç Sk., Site İç Yolu, Turan Dursun Cd.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3738939

Salihler (Ardıç Sk., Ceren Sk., Gülkent 13. Sk., Gülkent 14. Sk., Gülkent 15. Sk., Gülkent 16. Sk., Gülkent 17. Sk., Gülkent 18. Sk., Gülkent 19. Sk., Gülkent 20. Sk., Gülkent 21. Sk., Gülkent 22. Sk., Gülkent 23. Sk., Gülkent 24. Sk., Gülkent 37. Sk., Gülkent 38. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Gülkent Ege Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gençlik Cd., Gülkent Gülbaba Cd., Sülün Sk.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3738943

Salihler (Ceren Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Gülkent 32. Sk., Gülkent 33. Sk., Gülkent 34. Sk., Gülkent 40. Sk., Gülkent 41. Sk., Gülkent 42. Sk., Gülkent 43. Sk., Gülkent Barış Cd., Gülkent İlk Hedef Cd., Gülkent Samanyolu Sk., Gülkent Sk., Gülkent Yalı Sk., Gülkent Yunus Emre Cd., Gürsel Aksel Sk.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3738944

Salihler (Ceren Sk., Gülkent 25. Sk., Gülkent 26. Sk., Gülkent 27. Sk., Gülkent 28. Sk., Gülkent 29. Sk., Gülkent 30. Sk., Gülkent 31. Sk., Gülkent 32. Sk., Gülkent 35. Sk., Gülkent Barış Cd., Gülkent Ege Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gençlik Cd., Gülkent Yalı Sk., Gülkent Yunus Emre Cd.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3738945

Salihler (Ardıç Sk., Ceren Sk., Gülkent 10. Sk., Gülkent 11. Sk., Gülkent 12. Sk., Gülkent 13. Sk., Gülkent 14. Sk., Gülkent 15. Sk., Gülkent 23 Nisan Cd., Gülkent 36. Sk., Gülkent 44. Sk., Gülkent 45. Sk., Gülkent 46. Sk., Gülkent 47. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gülbaba Cd., Gülkent İlk Hedef Cd., Kanarya Sk., Kelebek Sk., Kırlangıç Sk., Maviköy 1. Sk., Petekkent 10. Sk.)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3739139

Bademli, Çandarlı (1043. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1055. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 165. Sk., 167. Sk., 169. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 179. Sk., 181/2. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 203. Sk., 204/1. Sk., 222. Sk., 226. Sk., 228. Sk., 228/1. Sk., 228/2. Sk., 228/3. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 230/1. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 238. Sk., Bimeyko 1. Sk., Bimeyko 10. Sk., Bimeyko 11. Sk., Bimeyko 12. Sk., Bimeyko 14. Sk., Bimeyko 16. Sk., Bimeyko 17. Sk., Bimeyko 18. Sk., Bimeyko 19. Sk., Bimeyko 20. Sk., Bimeyko 21. Sk., Bimeyko 23. Sk., Bimeyko 24. Sk., Bimeyko 25. Sk., Bimeyko 26. Sk., Bimeyko 27. Sk., Bimeyko 28. Sk., Bimeyko 30. Sk., Bimeyko 31. Sk., Bimeyko 32. Sk., Bimeyko 33. Sk., Bimeyko 34. Sk., Bimeyko 35. Sk., Bimeyko 36. Sk., Bimeyko 37. Sk., Bimeyko 38. Sk., Bimeyko 39. Sk., Bimeyko 40. Sk., Bimeyko 42. Sk., Bimeyko 43. Sk., Bimeyko 44. Sk., Bimeyko 45. Sk., Bimeyko 46. Sk., Bimeyko 47. Sk., Bimeyko 48. Sk., Bimeyko 49. Sk., Bimeyko 5. Sk., Bimeyko 50. Sk., Bimeyko 51. Sk., Bimeyko 52. Sk., Bimeyko 54. Sk., Bimeyko 58. Sk., Bimeyko 59. Sk., Bimeyko 6. Sk., Bimeyko 60. Sk., Bimeyko 61. Sk., Bimeyko 62. Sk., Bimeyko 63. Sk., Bimeyko 64. Sk., Bimeyko 66. Sk., Bimeyko 68. Sk., Bimeyko 69. Sk., Bimeyko 72. Sk., Bimeyko 74. Sk., Bimeyko 75. Sk., Bimeyko 76. Sk., Bimeyko 78. Sk., Bimeyko 8. Sk., Bimeyko 80. Sk., Bimeyko 82. Sk., Bimeyko 84. Sk., Çandarlı Tbmm Cd., Denizkabuğu 1. Sk., Denizkabuğu 2. Sk., Denizkabuğu 3. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Eyko 107. Sk., Eyko 115. Sk., Eyko 117. Sk., Eyko 127. Sk., Eyko 26. Sk., Eyko 38. Sk., Eyko 48. Sk., İlkyankı 1. Sk., İlkyankı 2. Sk., İlkyankı 3. Sk., İlkyankı 4. Sk., İlkyankı 5. Sk., Mavikum Sk.), Denizköy (Bimeyko 39. Sk., Bimeyko 8. Sk., Denizköy 1. Sk., Denizköy 10. Sk., Denizköy 11. Sk., Denizköy 12. Sk., Denizköy 13. Sk., Denizköy 13/1. Sk., Denizköy 15. Sk., Denizköy 16. Sk., DENİZKÖY 16/1, Denizköy 17. Sk., Denizköy 18. Sk., Denizköy 18/1. Sk., Denizköy 19. Sk., Denizköy 2. Sk., Denizköy 20. Sk., Denizköy 20/1. Sk., Denizköy 21. Sk., Denizköy 22. Sk., Denizköy 23. Sk., DENİZKÖY 23/1, Denizköy 24. Sk., Denizköy 26. Sk., DENİZKÖY 26/1, Denizköy 27. Sk., Denizköy 3. Sk., Denizköy 37. Sk., Denizköy 4. Sk., Denizköy 5. Sk., Denizköy 6. Sk., Denizköy 7. Sk., Denizköy 8. Sk., Denizköy Atatürk Cd., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Denizköy Cumhuriyet Cd., Esyer Sk., Gama 1. Sk., Gama Sk.)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3739146

Çandarlı (1004. Sk., 1006. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Dumlupınar Cd., Eyko 1. Sk., Eyko 10. Sk., Eyko 100. Sk., Eyko 105. Sk., Eyko 109. Sk., EYKO 11, Eyko 111. Sk., Eyko 113. Sk., Eyko 114. Sk., Eyko 115. Sk., Eyko 116. Sk., Eyko 118. Sk., Eyko 119. Sk., Eyko 12. Sk., Eyko 126. Sk., Eyko 14. Sk., Eyko 15. Sk., Eyko 16. Sk., Eyko 17. Sk., Eyko 18. Sk., Eyko 2. Sk., Eyko 20. Sk., Eyko 21. Sk., Eyko 21/1. Sk., Eyko 22. Sk., Eyko 24. Sk., Eyko 25. Sk., Eyko 26. Sk., Eyko 27. Sk., Eyko 28. Sk., Eyko 29. Sk., Eyko 3. Sk., Eyko 30. Sk., Eyko 31. Sk., Eyko 32. Sk., Eyko 33. Sk., EYKO 34. Sk., Eyko 36. Sk., Eyko 37. Sk., Eyko 38. Sk., Eyko 39. Sk., Eyko 4. Sk., Eyko 47. Sk., Eyko 48. Sk., Eyko 5. Sk., Eyko 6. Sk., Eyko 7. Sk., Eyko 76. Sk., Eyko 79. Sk., Eyko 8. Sk., Eyko 81. Sk., Eyko 83. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir elektrik kesintisi 25-26-27 Haziran: GZD Elektrik planlı kesinti listesi

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3738702

Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/2. Sk., 30/3. Sk., 30/4. Sk., 30/5. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 33/4. Sk., 33/5. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 422. Sk., 422/1. Sk., 422/2. Sk., 422/3. Sk., 423. Sk., 423/1. Sk., 423/2. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 426/1. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 431/1. Sk., 431/2. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 434. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 482/1. Sk., 483. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Ilıpınar (Foça İzmir Karayolu Sk., Ilıpınar Köyü Küme Evleri), Kazım Dirik (1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/3. Sk., 1/4. Sk., 1/5. Sk., 1/6. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 2/1. Sk., 2/3. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 27/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 401. Sk., 401/1. Sk., 402. Sk., 402/2. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 417. Sk., 417/1. Sk., 417/2. Sk., 417/3. Sk., 419. Sk., 419/2. Sk., 419/3. Sk., 419/4. Sk., 421. Sk., 421/1. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 441. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 449/1. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 453/1. Sk., 454. Sk., 454/1. Sk., 455. Sk., 456. Sk., 456/1. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 459. Sk., 460. Sk., 460/1. Sk., 460/2. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 469. Sk., 474. Sk., 477. Sk., 477/1. Sk., 479. Sk., 5/1. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 7/3. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Pazar Sk.), Kemal Atatürk (11 Eylül Cd., 23. Sk., 27 Mart Cd., 510. Sk., 512. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 562. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 567. Sk., 66. Sk., 66/1. Sk., 68. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., 85/1. Sk., Atatürk Cd., Belediye Sk., Fatih Cd., İsmet Paşa Cd.), Koca Mehmetler (20/4. Sk., 40/5. Küme Evleri, Şehit Er Veli Yılmaz Sk.), Mareşal Fevzi Çakmak (11 Eylül Cd., 27 Mart Cd., 41. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 45. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 51. Sk., 513/1. Sk., 534. Sk., 535. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 546. Sk., 550. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558, 559. Sk., 561. Sk., 563. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Adnan Menderes Cd., Atatürk Cd., Çiller Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (494. Sk., Sadullah Sever Cd.), Yenibağarası (1001. Sk., 1001/1. Sk., 1001/2. Sk., 1002. Sk., 1002/1. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1008/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1010/2. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1040. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 20. Sk., 20/4. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri, Foça İzmir Karayolu Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, Yenifoça Cd., Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri, Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

25.06.2026

15:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3738717

Ilıpınar (Foça İzmir Karayolu Sk., Ilıpınar Köyü Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3740753

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3740755

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3740769

Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk., 24. Sk., 30/1. Sk., 30/2. Sk., 30/3. Sk., 30/4. Sk., 30/5. Sk., 31. Sk., 31/1. Sk., 32/1. Sk., 33/2. Sk., 33/3. Sk., 33/4. Sk., 33/5. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 422. Sk., 422/1. Sk., 422/2. Sk., 422/3. Sk., 423. Sk., 423/1. Sk., 423/2. Sk., 423/3. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 426/1. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 431/1. Sk., 431/2. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 433/1. Sk., 434. Sk., 434/2. Sk., 435. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 482/1. Sk., 483. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Ilıpınar (Foça İzmir Karayolu Sk., Ilıpınar Köyü Küme Evleri), Kazım Dirik (1/1. Sk., 1/2. Sk., 1/3. Sk., 1/4. Sk., 1/5. Sk., 1/6. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., 2/1. Sk., 2/3. Sk., 2/4. Sk., 2/5. Sk., 27/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 3/2. Sk., 3/3. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 401. Sk., 401/1. Sk., 402. Sk., 402/2. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 417. Sk., 417/1. Sk., 417/2. Sk., 417/3. Sk., 419. Sk., 419/2. Sk., 419/3. Sk., 419/4. Sk., 421. Sk., 421/1. Sk., 427. Sk., 429. Sk., 441. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 449/1. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 453/1. Sk., 454. Sk., 454/1. Sk., 455. Sk., 456. Sk., 456/1. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 459. Sk., 460. Sk., 460/1. Sk., 460/2. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 469. Sk., 474. Sk., 477. Sk., 477/1. Sk., 479. Sk., 5/1. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 7/3. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., 8/3. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Pazar Sk.), Kemal Atatürk (11 Eylül Cd., 23. Sk., 27 Mart Cd., 510. Sk., 512. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 520. Sk., 521. Sk.,

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3736212

Yelki

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3739169

Yalı (125. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 248. Sk., 252. Sk., 254. Sk., 256. Sk., 258. Sk., 260. Sk., 262. Sk., 264. Sk., 268. Sk., 270. Sk., Mithatpaşa Cd.)

Planlandı

26.06.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3739723

Maltepe (1. Sk., 10. Sk., 102. Sk., 108. Sk., 110. Sk., 112. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 28. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 35. Sk., 37. Sk., 37/1. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 41. Sk., 45. Sk., 47. Sk., 5. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 65/1. Sk., 66. Sk., 68. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 76. Sk., 78. Sk., 80. Sk., 84. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 9. Sk., 94. Sk., 96. Sk., 98. Sk., Mehmetçik Cd., Mithatpaşa Cd., Yarendede Cd.), Yalı (130. Sk., 136. Sk., 138. Sk., 140. Sk., 144. Sk., 144/2. Sk., 146. Sk., 148. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 152/1. Sk., 154. Sk., 160. Sk., 168. Sk., 174. Sk., 178. Sk., 43. Sk., 480. Sk., 482. Sk., 69. Sk., 71. Sk., 75. Sk., 77. Sk., 83. Sk., 85. Sk., İ. Tarık Sarı Cd., Mithatpaşa Cd.)

Planlandı

26.06.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3739641

Ali Fuat Cebesoy (9125/6. Sk., 9170/1. Sk., 9170/15. Sk., 9170/2. Sk., 9170/3. Sk., 9197. Sk., 9197/2. Sk., 9197/3. Sk., 9197/4. Sk., 9197/5. Sk., 9197/6. Sk., 9505. Sk., 9509. Sk., 9573. Sk., 9574. Sk., Erdal Yaklav Blv.), Günaltay (4704. Sk., 4705. Sk., 4713. Sk., 4714. Sk., 4714/1. Sk., 4754. Sk., 4759. Sk., 4760. Sk., 4765. Sk., 4767. Sk., 4770. Sk., 4771. Sk., 4772. Sk., 4808. Sk., 4811. Sk., 4812. Sk., 4831. Sk., 4833. Sk., 4834. Sk., 4854. Sk., 4858. Sk., 4860. Sk., 4865. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

12:00 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3739644

Ali Fuat Cebesoy (9125/6. Sk., 9170/1. Sk., 9170/15. Sk., 9170/2. Sk., 9170/3. Sk., 9197. Sk., 9197/2. Sk., 9197/3. Sk., 9197/4. Sk., 9197/5. Sk., 9197/6. Sk., 9505. Sk., 9509. Sk., 9573. Sk., 9574. Sk., Erdal Yaklav Blv.), Günaltay (4704. Sk., 4705. Sk., 4713. Sk., 4714. Sk., 4714/1. Sk., 4754. Sk., 4759. Sk., 4760. Sk., 4765. Sk., 4767. Sk., 4770. Sk., 4771. Sk., 4772. Sk., 4808. Sk., 4811. Sk., 4812. Sk., 4831. Sk., 4833. Sk., 4834. Sk., 4854. Sk., 4858. Sk., 4860. Sk., 4865. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3739647

Devrim (3816. Sk., 3818/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Gazi (3876. Sk., 3876/1. Sk., 3876/2. Sk., 3876/3. Sk., 3879. Sk., 3880. Sk., 3880/2. Sk., 3880/3. Sk., 3880/4. Sk., 3881. Sk., 3881/2. Sk., 3882. Sk., 3883. Sk., 3884. Sk., 3884/1. Sk., 3885. Sk., 3886. Sk., 3887. Sk., 3887/1. Sk., 3887/2. Sk., 3887/3. Sk., 3890. Sk., 3890/1. Sk., 3891. Sk., 3891/3. Sk., 3892. Sk., 3892/1. Sk., 3892/2. Sk., 3894. Sk., 3894/1. Sk., 3895. Sk., 3895/1. Sk., 3896. Sk., 3896/2. Sk., 3897. Sk., 3899. Sk., 3900. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk., 3900/8. Sk., Eski İzmir Cd., Ferdi Sefa Kılıç Sk.), Günaltay (4739. Sk., 4833. Sk., 4845. Sk., 4847. Sk., 4848. Sk., 4852. Sk., 4853. Sk., 4866. Sk., 4876. Sk., 4877. Sk., 4878. Sk., 4879. Sk., 4880. Sk., 4890. Sk., 4891. Sk., 4892. Sk., 4893. Sk., 4894. Sk., 4895. Sk., 4896. Sk., 4897. Sk., 4898. Sk., 4899. Sk., 4901. Sk., 4904. Sk., 4907. Sk., 4908. Sk., 4908/1. Sk., 4909. Sk., 5714/1. Sk., Mehmet Çiftçi Sk., Park İçi Yolu), Özgür (3896. Sk., 3899. Sk.), Umut (3826. Sk., 3827. Sk., 3828. Sk., 3829. Sk., 3830. Sk., 3834. Sk., 3836. Sk., 3836/1. Sk., 3844. Sk., 3845. Sk., 3846. Sk., 3847. Sk., 3848. Sk., 3849. Sk., 3850. Sk., 3851. Sk., 3852. Sk., 3853. Sk., 3876. Sk., 3879. Sk., Eski İzmir Cd., Ferdi Sefa Kılıç Sk.)

Planlandı

26.06.2026

12:00 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3739648

Devrim (3816. Sk., 3818/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Gazi (3876. Sk., 3876/1. Sk., 3876/2. Sk., 3876/3. Sk., 3879. Sk., 3880. Sk., 3880/2. Sk., 3880/3. Sk., 3880/4. Sk., 3881. Sk., 3881/2. Sk., 3882. Sk., 3883. Sk., 3884. Sk., 3884/1. Sk., 3885. Sk., 3886. Sk., 3887. Sk., 3887/1. Sk., 3887/2. Sk., 3887/3. Sk., 3890. Sk., 3890/1. Sk., 3891. Sk., 3891/3. Sk., 3892. Sk., 3892/1. Sk., 3892/2. Sk., 3894. Sk., 3894/1. Sk., 3895. Sk., 3895/1. Sk., 3896. Sk., 3896/2. Sk., 3897. Sk., 3899. Sk., 3900. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk., 3900/8. Sk., Eski İzmir Cd., Ferdi Sefa Kılıç Sk.), Günaltay (4739. Sk., 4833. Sk., 4845. Sk., 4847. Sk., 4848. Sk., 4852. Sk., 4853. Sk., 4866. Sk., 4876. Sk., 4877. Sk., 4878. Sk., 4879. Sk., 4880. Sk., 4890. Sk., 4891. Sk., 4892. Sk., 4893. Sk., 4894. Sk., 4895. Sk., 4896. Sk., 4897. Sk., 4898. Sk., 4899. Sk., 4901. Sk., 4904. Sk., 4907. Sk., 4908. Sk., 4908/1. Sk., 4909. Sk., 5714/1. Sk., Mehmet Çiftçi Sk., Park İçi Yolu), Özgür (3896. Sk., 3899. Sk.), Umut (3826. Sk., 3827. Sk., 3828. Sk., 3829. Sk., 3830. Sk., 3834. Sk., 3836. Sk., 3836/1. Sk., 3844. Sk., 3845. Sk., 3846. Sk., 3847. Sk., 3848. Sk., 3849. Sk., 3850. Sk., 3851. Sk., 3852. Sk., 3853. Sk., 3876. Sk., 3879. Sk., Eski İzmir Cd., Ferdi Sefa Kılıç Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3739651

Günaltay (4833. Sk., 4845. Sk., 4847. Sk., 4848. Sk., 4852. Sk., 4853. Sk., 4866. Sk., 4876. Sk., 4877. Sk., 4878. Sk., 4879. Sk., 4880. Sk., 4890. Sk., 4891. Sk., 4892. Sk., 4893. Sk., 4894. Sk., 4895. Sk., 4896. Sk., 4897. Sk., 4898. Sk., 4899. Sk., 4907. Sk., 4908. Sk., 4908/1. Sk., 4909. Sk., 5714/1. Sk., Mehmet Çiftçi Sk., Park İçi Yolu)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3740944

Maliyeciler (52/1. Sk.), Metin Oktay (52/1. Sk., 52/105. Sk., 52/107. Sk.), Şehitler (52/1. Sk., 52/19. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3738648

İskele (2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2230. Sk., Ada Sk., Aslanburnu Cd., Burgaz Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3739766

İskele (2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2230. Sk., Ada Sk., Aslanburnu Cd., Burgaz Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3739769

İskele (Akasya Sk., Deniz Sk., Gül Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Mine Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Merkez (2168. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3739774

Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1125. Sk., Akçekilise Küme Evleri, Bozköy Köyü İç Yolu, Çamlık Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Kolca Küme Evleri, Kuyucak Cd.), Hasseki (Hasseki Küme Evleri, Yeniliman Köprüsü), Merkez (1100. Sk., 1145, 1155. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1166, 1170. Sk., 1175. Sk., 1178. Sk., 1181. Sk., 1185, 1189. Sk., 1215. Sk., Kuyucak Cd.), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri, Yeni Liman Küme Evleri, yeniliman küme evler)

Planlandı

26.06.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3739820

Anbarseki (3178. Sk., Ambarseki Yolu Sk., Anbarseki Köyü İç Yolu, Anbarseki Küme Evleri, Esendere Küme Evleri, Karaburun Cd., Sasko Küme Evleri), Eğlenhoca (5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5013/1. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., Eğlenhoca Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), İnecik (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019, 4019/5. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., Eğlenhoca Küme Evleri, İnecik Küme Evleri, Karaburun Yolu, Kaynarpınar Küme Evleri), Kösedere (Ağalarseki Cd., Aşağı Boyabağ Küme Evleri, Eğlenhoca Küme Evleri, İçme Kıyısı Küme Evleri, Karaağaç Küme Evleri, Karaburun Cd., Kösedere Köyü İç Yolu, Kösedere Köyü Yolu, Yukarı Boyabağ Küme Evleri), Mordoğan (1. Sk., 3. Sk., 4. Sk., Beylikbağı Küme Evleri, Gökpınar Küme Evleri, İzmir Cd.), Saip (3177. Sk., 3181. Sk., 3185. Sk., 3186. Sk., 3192. Sk., 3193. Sk., 3195. Sk., 3196. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3220. Sk., 3221, 3225. Sk., 3226, 3227, 3228. Sk., 3231. Sk., 3232. Sk., 3235. Sk., 3236. Sk., 3237. Sk., 3240. Sk., 3241. Sk., 3242. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3256. Sk., 3256/1. Sk., 3257. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3261. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3273. Sk., Eski Okul Sk., Fulya Sk., Gardenya Sk., Hercai Sk., Kardelen Sk., Kızılcık Sk., Mustafa Kemal Atatürk Sk., Sardunya Sk., Söğüt 1. Sk., Zakkum Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3736298

Goncalar (6038. Sk., 6044. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3739004

Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6629. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6642/1. Sk., 6642/2. Sk., 6643. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6653/1. Sk., 6655. Sk.), Örnekköy (6601. Sk., 7532. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3738764

Mehmet Akif Ersoy (Ankara Cd.), Sütçüler (Acar Sk., Adalı Sk., Akevler Cd., Aksu Sk., Anadolu Sk., Ankara Cd., Atatürk, Atmaca Sk., Aydemir Sk., Baltaalanı Sk., Başarı Sk., Batı Sk., Bayrak Sk., Borçkalılar Sk., Bulut Sk., Çamlı Sk., Cansu Sk., Damla Sk., Dedeoğlu Sk., Demirci Sk., Derman Sk., Duman Sk., Dursun Sk., Ekici Sk., Ekin Sk., Emekli 2 Sk., Emekli Sk., Ersin Sk., Esenler Sk., Fettah Dedeoğlu Sk., Fidanlı Sk., Fırın Sk., Gazi Atatürk Cd., Göçer Sk., Göktürk Sk., Gülistan Sk., Gümüştel Sk., Güneş Sk., Hacılar Sk., İnce Sk., Işılay Saygın Sk., Karadeniz Sk., Karadenizliler Sk., Karakayalı Sk., Kesmeci Sk., Konak Sk., Küçük Stadyum Sk., Kutlu Aktaş Sk., Menekşe Sk., Müdür Sk., Öğretmenler Sk., Okul Yolu Sk., Ömeroğlu Sk., Ömür Sk., Özcanlar Sk., Piriştina Sk., Sargın Sk., Sarı Çiçek Sk., Sarılar Sk., Savran Sk., Saydam Sk., Taşlı Sk., Tekçe Sk., Teslimoğlu Sk., Tırpan Sk., Tosunlar Sk., Yavuz Sk., Yeşilyurt Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3738699

Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kocaömer, Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3738703

Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Osmaniye, Poyracık (Adalar Küme Evleri, Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Aşağı Kırcalar Küme Evleri, Çayır Küme Evleri, Çoraklık Küme Evleri, Hülya Sk., Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Ayıtlık Küme Evleri, Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Bergama Yolu Küme Evleri, Dündarlı Yolu Küme Evleri, Engin Sk., Gazi Cd., Harman Yeri 2 Sk., İğdeler Küme Evleri, Kahraman Sk., Karahayıt Küme Evleri, Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Kırkkıuyu Küme Evleri, Korkmaz Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı Sk., Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı Sk., Tarla Sk., Tokat Çayırı Küme Evleri, Yayakent Cd., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yunus Emre Cd., Zincir Sk.)

Planlandı

26.06.2026

11:00 - 11:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3738723

Arpaseki (Arpaseki Köyü İç Yolu, Burcu Sk., Dilek Sk., Güllüdere Küme Evleri, Mezarlıkbaşı Küme Evleri, Nezih Sk., Sumaklı Küme Evleri, Ulu Önder Sk.), Aziziye (Aziziye Köyü İç Yolu, Dedeli Sk., Gamze Sk.), Cumalı (Akhisar Bergama Yolu, Asya Sk., Balya Cd., Cumali Köyü İçi Yolu, Ihlamur Sk., Küçük Harman Yeri Küme Evleri, Minare Sk., Onur Sk., Selda Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.), Fatih (Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Sazkovan Küme Evleri), Hamzahocalı (Akhisar Bergama Yolu, Bölcek Küme Evleri, Camiyolu Cd., Çamyolu, Cennet Sk., Çiftlik Sk., Göçbeyli Yolu, Hamzahocalı Köyü İç Yolu, Hisar Sk., İlköğretim Sk., Kanal Sk., Kocaçeşme Sk., Kuyuderesi Sk., Ladin Sk., Leylak Sk., Mezarlıkaltı Sk., Millet Cd.), Kınık OSB, Kocaömer (TAŞAĞIL), Taştepe (Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu)

Planlandı

27.06.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3739026

Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3738836

Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (Altınoluk Köyü Yolu, PINARLAR), İğdeli (Araplar Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Dibektaşı Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR, Osmanlar Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Kibar (Kibar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR), Ören (Denizli Ödemiş Yolu, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Ören Küme Evleri, Örenköy Yolu), Sarıkaya (Değirmenyanı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Sarıkaya Küme Evleri)

Planlandı

25.06.2026

11:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3738840

Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Dokuzlar (Ayrıklı Küme Evleri, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri, Güvenç Küme Evleri), Karabağ (Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri), Saçlı (Arpaderesi Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri, TÜTÜZLER, Tütüzler Küme Evleri, Yeşildere Yolu), Yeşildere (Ahmettepesi Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3739828

İstiklal (Köprübaşı Cd., Yunus Emre Sk.), Kırköy (8. Bahar Sk.), Yeni (1. Bahar Sk., 1. Mesir Sk., 1. Yeşillik Sk., 2. Bahar Sk., 2. Mesir Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 4. Mesir Sk., 5. Mesir Sk., 8. Bahar Sk., Geçit Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Mesir Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd.)

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3739829

Şemsiler (KEMER, Mandal Küme Evleri), Umurcalı (Gürova Küme Evleri, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Umurcalı Yolu)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3740804

Kırköy (Çomuk Sk., Gün Sk., Karhan Sk., Kırköy Sk., Mehmet Niğde Cd., Sardunya Sk., Turna Sk.), Yeni (1. Bahar Sk., 2. Bahar Sk., 3. Bahar Sk., 4. Bahar Sk., 5. Bahar Sk., 6. Bahar Sk., 7. Bahar Sk., Geçit Sk., Gün Sk., Kırköy Sk., Küçük Menderes Sk., Menekşe Sk., Orkide Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3739730

Keler (7913. Sk., Deli Ömer Sk., Koy Yol, Menderes Gümüldür Cd.), Şaşal (7900. Sk., 7902, 7904. Sk., 7905. Sk., 7906. Sk., 7907. Sk., 7908. Sk., 7910. Sk., 7912. Sk., 7914. Sk., Menderes Gümüldür Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3740007

Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3741256

Akçaköy (7201. Sk., 7205, 7213. Sk., 7214. Sk., 7215. Sk., 851. Sk., 853. Sk., Çatalca Cd., Menderes Orhanlı Yolu Sk., Yol), Barbaros (428. Sk., 434. Sk.), Çatalca (7402. Sk., 7404. Sk., 7406. Sk., 7407. Sk., 7410. Sk., 7411/1. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7423. Sk., 7424. Sk., 7424/1. Sk., 7424/2. Sk., 7425. Sk., 7426. Sk., 7427. Sk., 7429. Sk., Çatalca Cd.), Dereköy (7801/1. Sk., 805. Sk., 807. Sk., 807/1. Sk., 807/2. Sk., 820. Sk., 820/2. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 852. Sk., 853. Sk., 854 sok, 854. Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk., Pirentepe Küme Evleri), Kuyucak (7750. Sk., 7751. Sk., 7753. Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk.), Yeniköy (7406. Sk., 7950. Sk., 7950/1. Sk., 7951. Sk., 7953. Sk., 7954. Sk., 7956. Sk., 7957. Sk., 7958. Sk., 7959. Sk., 7961. Sk., 7961/1. Sk., 7961/4. Sk., 7962. Sk., 7963. Sk., 7964. Sk., 7965. Sk., 7966. Sk., 7967. Sk., 7967/1. Sk., 7968. Sk., 7970. Sk., 7970/2. Sk., 7970/3. Sk., 7970/4. Sk., 7971. Sk., 7972. Sk., 7974. Sk., 7976 sokak, 7976/1. Sk., 7976/2. Sk., 7978. Sk., 7980. Sk., 7980/2. Sk., 7982, 7982/1. Sk., 7982/2. Sk., 7984. Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk., menderes orhanlı yolu sokak ılave, Yeniköy Köprüsü)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3738702

Yıldırım

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3739987

Villakent (1124. Sk., 1130. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5213. Sk., Atmaca Cd., Şahin Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir elektrik kesintisi 25-26-27 Haziran: GZD Elektrik planlı kesinti listesi

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3739988

Villakent (1124. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., Şahin Cd.)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3740697

Belen (700. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 713/1. Sk., 714. Sk., Atatürk Cd., Belen Cumhuriyet Cd., Yayla Arası Küme Evleri), Çukurköy (Çukurköy Küme Evleri), Doğa (600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 601/2. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/1. Sk., 610/2. Sk., 610/3. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 613/1. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 713 Sk., Adalar Küme Eveleri Sk., Adalar Küme Evleri, Buruncuk Yanık Köy Yolu), Hasanlar (900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Eski Köy Yolu Küme Evleri), Haykıran (800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812, 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 821. Sk., Ahmet Kahraman Cd., Dsi Kanal Yolu Küme Evleri, İc Yol, Sarıkaya Mevki Yolu Sk., Yol), Yahşelli (6332. Sk., 6335/1. Sk., Manisa Asfaltı Cd.), Yanıkköy (500. Sk., 500/1. Sk., 502. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 518/1 Sk., 518/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., Atlas Sk., Deniz Sk., Derin Sk., Derya Sk., Irmak Sk., Kanal Yolu Dere, Kumsal Sk., Nehir Sk., Okyanus Sk., Yakamoz Sk., Yosun Sk.), Yayla (Manisa Asfaltı Cd.)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3740769

Yıldırım

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3740794

Fatih (1/9. Sk.), Hatundere (6101. Sk., 6102. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6122. Sk., 6123. Sk., 6124. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6130. Sk., 6131. Sk., 6131/1, 6131/2 Sk., 6132. Sk., 6133. Sk., Eski Foça Asfaltı Cd., Hatundere Cd., Hatundere Foça Yolu Sk., Tekelaltı Küme Evleri)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3739041

Çatalkaya (Bayır Sk., Kültür Sk., Ozan Sk., Özgür Sk., Tuna Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3739062

Çatalkaya (Ahmet Taner Kışlalı Cd., Günaydın Sk., Kahya Sk., Tuna Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3739074

Huzur (Açelya Sk., Ful Sk., Kumru Sk., Saffet Baba Sk., Timurcan Sk.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3739145

Narlı

Planlandı

26.06.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3739723

Limanreis (Mithatpaşa Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3738694

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Dereuzunyer (Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu), Suçıktı (Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

15:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3738713

Demircili (Karadoğan Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Manzara Sk., Orman Sk.), Karadoğan (Karadoğan Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3738744

Bıçakçı (ovacık yaylası küm evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri)

Planlandı

25.06.2026

11:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3738840

Yılanlı (Dokuzlar Yolu, Yılanlı Küme Evleri)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3739649

Birgi, Hacıhasan (Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Hacı Hasan Küme Evleri, Kemer Küme Evleri), Kemer (Başalan Küme Evleri, Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Kemer Küme Evleri, Kemerköy Yolu, Parnalı Küme Evleri)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3739654

Birgi (İmam-ı Birgivi Sk., Onur Sk., Santral Küme Evleri, Üskesler Küme Evleri)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3739662

Bademli, Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3739671

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gereli (Gereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3739739

Karadoğan (Karadoğan Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3740670

Birgi, Hacıhasan (Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Hacı Hasan Küme Evleri, Kemer Küme Evleri), Kemer (Başalan Küme Evleri, Çoban Çeşmesi Küme Evleri, Kemer Küme Evleri, Kemerköy Yolu, Parnalı Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3740676

Birgi (İmam-ı Birgivi Sk., Onur Sk., Santral Küme Evleri, Üskesler Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3740687

Bademli, Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3740691

Bengisu (Bardakçı Sk., Çaldıran Sk., Dereli Şaban Sk., Gülşen Sk., Karcı Sk., Pehlivan Sk., Yavuz Selim Cd., Yörük Sk.), Mimar Sinan (Çankaya Sk., Dar Sk., Dereli Şaban Sk., Mehmet Akif Sk., Tuna Cd.)

Planlandı

27.06.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3740719

Kuvvetli (Gediz Cd.), Mimar Sinan (Ada Güme Sk., Çankaya Sk., Dar Sk., Dicle Sk., Erciyes Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gediz Cd., Gülhane Sk., Köşk Sk., Mehmet Akif Sk., Meriç Sk., Sokullu Sk., Tuna Cd.)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3740722

Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3736314

Ulamış (1435. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3738849

Düzce (Azmak Mevki, Azmak Mevkii Küme Evleri, Değirmen Çıkmazı Sk., Dere Sk., Durmaz Çıkmazı Sk., DÜZCE, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Irmak Sk., Kaya Sk., Kızılcayer Küme Evleri, Kovukkavak Tepecik Yolu Küme Evleri, Kuşçu Sk., Lojman Cd., Torlak Küme Evleri, Yukarı Sk.), Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., turgut, Yakıcılar Sk.), Ulamış (1430. Sk., 1430/1. Sk., 1430/3. Sk., 1432. Sk., 1432/5. Sk., Araplar Küme Evleri, Düzce Cd., Hürriyet Cd.)

Planlandı

26.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3739736

Akarca (100/7. Sk., 83/2. Sk., Tuzla Cd.), Camikebir (185. Sk., 82/2. Sk., 82/4. Sk., 83/2. Sk., 83/3. Sk., 83/7. Sk., 83/8. Sk., 83/9. Sk., 84/3. Sk., 84/5. Sk., Eski Sığacık Yolu, Sığacık Cd.), Hıdırlık (100/2. Sk., 100/3. Sk., 100/7. Sk., 83/2. Sk.), Sığacık (138/1. Sk., 139/10. Sk., 139/3. Sk., 139/5. Küme Evleri, 139/6. Sk., 139/7 Küme Evleri, 139/8. Sk., 139/9 Küme Evleri, 185. Sk., 3. Sk., Eski Sığacık Yolu, Karagöl Küme Evleri, Pandalaki Küme Evleri, Sazlıgöl Küme Evleri, Sığacık Cd., Sığacık Cd. 3. Çıkmazı Sk., Tuzla Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3739767

14 Mayıs (Abu Hayat Mevkii Küme Evleri, ABUHAYAT, Dolay Dere Küme Evleri, KINALI KÖPRÜ, Kınalı Köprü Mevkii Küme Evleri), Acarlar (303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., Acarlar Cumhuriyet Sk., Ağzıaçık Sk., Atatürk Cd., Çiftlik Evleri Sk., Dere Sk., İzmir Aydın Yolu, Okul Sk., Zeytin Sk.), Çamlık (401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 429. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 434. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 437. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 8 Eylül Sk., 80. Yıl Çamlık İlkokulu, Çamlık Atatürk Cd., Cumhuriyet Cd., Döltenaltı Cd., Eyice Sk., İstasyon Sk., Kurtuluş Sk., Kuşadası Yolu Sk., ÖRDEK GEDİĞİ, Sokak, Vatan Sk.), Cumhuriyet (Kubilay Cd., Sanayi Acarlar Mevkii Küme Evleri, Tavşantepe Mevkii Küme Evleri), Gökçealan (5570. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 626. Sk., 627. Sk., 628. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 631. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 639. Sk., 640. Sk., 641. Sk., 643. Sk., 645. Sk., 646. Sk., 647. Sk., 648. Sk., 649. Sk., 651. Sk., Atatürk Cd., Burgaz Sk., Çınar Yolu Sk., Döltenaltı Cd., Ergenekon Sk., Eyrekdere Sk., Fatma Günhan Sk., Gökçealan Atatürk Cd., Gökçealan Cumhuriyet Sk., Mersintepe Sk., Zafer Sk.), Havutçulu (501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., Arkıtcı Küme Evleri, Dervent Cd., Havutçulu Atatürk Cd., Havutçulu Köyü, Kemercik Küme Evleri), Sultaniye (Eyice Sk., ÖRDEK GEDİĞİ)

Planlandı

26.06.2026

09:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3739770

Belevi (İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, Taşocağı Sk., Topalak Sk.)





Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3738770

Çobanköy (Çeşmebaşı Küme Evleri, Çoban Merkez Küme Evleri, Saruhanlı Merkez Küme Evleri, Şehit Mesut Küme Evleri), Eğridere (Ağıl Sk., Ambarkavak Küme Evleri, Camiüstü Sk., Çayir Küme Evleri, Ceviz Sk., egridere, Eğridere Köyü İç Yolu, Gaziler Sk., Koyuncu Küme Evleri, Kuyu Başı Sk., Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, ova yolu, Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sk., Serap Sk., Soğanlık Sk., Tarım Ağalar Sk., Vali Sk., Yenişehir Merkez Küme Evleri), Osmancık (Akasya Sk., Değirmenaltı Sk., Limon Sk., Molla Mehmet Sk., OSMANCIK OYU IC YOL, Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, Osmancık Köyü İç Yolu, Osmancık Yolu Küme Evleri, Şehit Çavuş İlker Arslan Sk., Yokuş Sk.), Saruhanlı (Çeşmebaşı Küme Evleri, Saruhanlı Merkez Küme Evleri), Yenişehir (Koyuncu Küme Evleri, Sedir Küme Evleri, Yenişehir Merkez Küme Evleri, Yenişehir Yolu)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3740724

Adnan Menderes (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri, Tiflikuyu Küme Evleri), Boynuyoğun (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri), Çiniyeri (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri), Derebaşı, Doyranlı, Kahrat (Batı Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Kireli, Peşrefli

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3740819

İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Akdeniz Sk., Çakallık Küme Evleri, Fatih Sultan Mehmet Blv., İlkadım Cd., Mete Sk.), İbni Melek OSB, Karateke, Toki (Hasan Tahsin Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3738726

Ahmetli (15. Cd., 6100. Sk., 6101. Sk., 6101/2. Sk., 6102. Sk., 6102/1. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6104/1. Sk., 6105. Sk., 6105/2. Sk., 6106. Sk., 6106/1. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 9. Cd., Gazi Atatürk Meydanı), Özbey, Yeniköy (Bayrak Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3739770

Tulum (202. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3740007

Demirci (18. Sk., 19. Sk., 6253. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri)

Planlandı

27.06.2026

13:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3740758

İnönü (119. Sk., 139. Sk., 154/1. Sk., 156/1. Sk., Yavuz Sultan Selim Cd.)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3740760

Subaşı

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3736212

Çamlıçay (4160. Sk., 4215. Sk., 5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5170. Sk., 5172. Sk., 5174. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5195. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5207/1. Sk., 5207/2. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233/1. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., 5245. Sk., 5247. Sk., 5298. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3027. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3032. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3277. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3285. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3293. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3298. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Mustafa Kemal Blv., Pakize Hanım Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (4065. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 5297. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4128. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4146. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4149. Sk., 4150. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4157/1. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4163. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4297. Sk., 5298. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3736314

Bademler (15000. Sk., 15000/1. Sk., 15014. Sk., 15015. Sk., 15016. Sk., 15017. Sk., 15018. Sk., 15019. Sk., 15020. Sk., 15021. Sk., 15022. Sk., 15023. Sk., 15024. Sk., 15024/1. Sk., 15025. Sk., 15026. Sk., 15028. Sk., 15033. Sk., Bademler Cd.)

Çalışmalar Devam Ediyor

25.06.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3738849

Kuşçular

Planlandı

26.06.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3739772

Torasan (505. Sk., 507. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 527. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 587. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., Kemal Ertan Cd.)

Planlandı

26.06.2026

10:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3739779

Atatürk (2026. Sk., 2027. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk.)

Planlandı

26.06.2026

11:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3739852

Yağcılar (9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Yağcılar Köyü Cd.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3740020

Özbek (6000. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6011. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6024. Sk., 6026. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6035. Sk., 6037. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6041. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6046. Sk., 6047. Sk., 6048. Sk., 6054. Sk., 6056. Sk., Akkum Cd., Ilıksu Cd., Koca Dere Yolu Sk.)

Planlandı

26.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3740026

Özbek (6010. Sk., 6055. Sk., 6055/1. Sk., 6055/3. Sk., 6057. Sk., 6057/1. Sk., 6060. Sk., 6063. Sk., 6064. Sk., 6066. Sk., 6068. Sk., 6068/1, 6071. Sk., 6072. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078/1. Sk., 6078/3. Sk., 6079. Sk., 6081. Sk., 6081/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6087/1. Sk., 6087/2. Sk., 6087/3. Sk., 6092. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6098. Sk., 6100. Sk., 6201. Sk., 6201/1. Sk., 6202. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6211/1. Sk., 6211/2. Sk., 6212. Sk., Adalı Sk., Akkum Cd., Ilıksu Mevkii Küme Evleri, Yalı Cd.)

Planlandı

27.06.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3740826

Atatürk (2026. Sk., 2027. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk.)

Planlandı

27.06.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3740847

Rüstem (Bilgi Sk., Bilim Sk., Çam Sk., Güzel Sk., Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)

Planlandı

27.06.2026

10:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3740959

Denizli (10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 20. Sk., 20/2. Sk., 25/1. Sk., 3. Sk., 5. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Denizli Cd., Kocadere Cd.), Rüstem

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