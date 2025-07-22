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Nakil işlemleri ne zaman açılacak, 2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nakil işlemleri ne zaman açılacak, 2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 LGS yerleştirme sürecinin ardından nakil başvuruları için takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. İlk yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos 2025 tarihinde duyurulmasıyla birlikte, boş kontenjanlara yönelik 1. nakil başvuru süreci Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler ise nakil işlemleri ne zaman açılacak, 2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak merakla araştırmaya devam ediyor.

2025 LGS kapsamında yerleştirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından öğrencilerin yeni tercih hakkı elde edeceği lise nakil takvimini duyurdu. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, açıklanan tarihler doğrultusunda iki aşamalı nakil döneminde tercih yapma şansına sahip olacak. Peki, Nakil işlemleri ne zaman açılacak, 2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Nakil işlemleri ne zaman açılacak, 2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak? - 1. Resim

NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK 2025

2025 LGS kapsamında ilk tercih sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından 1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta duyurulacak.

2. nakil dönemi ise 8-12 Ağustos tarihlerinde olacak, sonuçlar 14 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleşemeyen öğrenciler için 15-21 Ağustos tarihlerinde nakil komisyonları başvuruları alacak. Tüm yerleştirme süreci 22 Ağustos 2025'te sona erecek.

Nakil işlemleri ne zaman açılacak, 2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak? - 2. Resim

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2025

Lise kayıtlarının net tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Nakil işlemlerinin 22 Ağustos'ta tamamlanmasıyla birlikte kayıtların hemen sonra başlaması bekleniyor. Okullar ise 8 Eylül 2025'te açılacak ve eğitime başlanacak.

Nakil işlemleri ne zaman açılacak, 2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak? - 3. Resim

NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Nakil başvuruları okul müdürlüklerinden yapılabileceği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. turkiye.gov.tr adresinden “MEB Öğrenci Nakil İşlemi” sayfasına girilerek tercih edilen okullar seçilip başvuru tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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