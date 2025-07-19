Ek puanlı yerleştirme nedir? YKS tercihlerinde ek puanlı yerleştirmenin anlamı

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, meslek lisesi mezunlarının üniversite tercihlerinde kullanabileceği ek puanlı yerleştirme detayı gündeme geldi. ÖSYM tarafından sağlanan ek puan yerleştirme anlamı ve konuya dair detaylar merak edildi.

ÖSYM tarafından 19 Temmuz 2025'te açıklanan YKS sonuçlarının ardından milyonlar öğrenci tercihlerini yapmaya hazırlanıyor.

Özellikle meslek lisesi mezunları için büyük önem taşıyan “ek puanlı yerleştirme puanı” nedir merak ediliyor.

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme, meslek lisesi mezunlarının üniversite tercihlerinde, lisede okudukları alana uygun bölümleri seçmeleri durumunda ÖSYM tarafından sağlanan ek bir puan avantajıdır.

Örnek olarak bir öğrenci lisede elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim aldıysa ve üniversitede elektrik mühendisliği veya ilgili bir önlisans programı tercih ederse ek puandan faydalanabiliyor.

Ancak bu avantajdan yararlanmak için öğrencinin lisedeki bölümüyle uyumlu bir lisans bölümü seçmesi gerekiyor.

EK PUANLI YERLEŞTİRME KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Ek puanlı yerleştirme hakkı, yalnızca meslek lisesi ve teknik lise mezunlarına tanınan bir hak. Bu avantajdan yararlanmak isteyen öğrenciler, belirtilen alanlarıyla uyumlu programları tercih etmesi gerekiyor. Örnek olarak sağlık meslek lisesi mezunları hemşirelik veya sağlık yönetimi gibi bölümleri seçerse ek puan alıyor ancak farklı bir bölüm tercih etmeleri halinde bu haktan yararlanamıyorlar.