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Aynı anda iki üniversite okunur mu? Lisans eğitimi alırken ikinci üniversite okuma şartları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aynı anda iki üniversite okunur mu? Lisans eğitimi alırken ikinci üniversite okuma şartları
YKS, Üniversite, Lisans, Açıköğretim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları aynı anda iki farklı programda eğitim alınıp alınmayacağını merak ediyor. YÖK kurallarına göre lisans eğitimi alırken ikinci üniversite okuma şartları araştırılıyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci üniversite tercih sürecine girmeye hazırlanıyor. En çok aratılan konular arasında ise aynı anda iki üniversite okunur mu geliyor. 

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTE OKUNUR MU?

YÖK kurallarına göre aynı anda iki örgün lisans veya iki örgün önlisans programına kayıt yaptırılmıyor. YÖK'ün kılavuzuna göre bir öğrenci örneğin bir üniversitede Bilgisayar Mühendisliği okuyorken başka bir üniversitede örgün lisans programına kayıt yaptıramıyor. Ancak bir öğrenci örgün bir lisans programında eğitim alırken Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesi gibi uzaktan eğitim programlarına farklı düzeyde bir programa kayıt olabilir.

Aynı anda iki üniversite okunur mu? Lisans eğitimi alırken ikinci üniversite okuma şartları - 1. Resim

LİSANS EĞİTİMİ ALIRKEN İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUMA ŞARTLARI

Lisans eğitimi alan öğrencilerin ikinci bir üniversite programına kaydolması için belirli şartlar uyması gerekiyor. 

YÖK kurallarına göre örgün bir lisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim programlarına veya başka bir yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim kurumlarına başvurabilir. 

Aynı anda iki üniversite okunur mu? Lisans eğitimi alırken ikinci üniversite okuma şartları - 2. Resim

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMINA KAYDOLMAK İÇİN YKS'YE GİRMEK GEREKİR Mİ?

Açıköğretim programlarına kaydolmak için örgün bir lisans veya önlisans programında okuyan ve mezun olan öğrenciler YKS'ye girmeden doğrudan kayıt yaptırabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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