2025 PMYO başvuruları ne zaman, kaç puan gerekli? Polislik taban puanları araştırılıyor

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO başvuruları ve polislik taban puanları açıklanıp açıklanmadığı gündeme geldi. Geçen yıl 250 ham puan şartı aranan PMYO için 2025 yılı detayları henüz netleşmedi. 2025 PMYO başvuru tarihleri, TYT'den yapılması gereken net sayısı merak edildi.

2025 PMYO başvuru ne zaman, TYT'den kaç puan yapmak gerekli merak ediliyor. YKS 2025 sonuçlarını alan adaylar 2025 polislik taban puanları araştırılıyor.

2025 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı için PMYO başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO başvurularına ilişkin resmi duyuruları genellikle YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Temmuz sonu veya Ağustos başında yapıyor.

2024 PMYO başvuruları 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2025 yılı içinde benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve Polis Akademisi'nin web sitesi aracılığıyla yapılması bekleniyor.

Başvuru sürecinde TYT puan türü ile belirlenen taban puanı geçen adaylar, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarından geçecek.

PMYO İÇİN TYT'DEN KAÇ PUAN, NET YAPMAK GEREKİR?

Geçtiğimiz yıllarda Polislik Meslek Yüksekokulu'na başvurmak isteyen adayların YKS'nin TYT oturumundan en az 250 ham puan alması gerektiği belirlenmişti. Bu sene de aynı kuralın geçerli olması bekleniyor.

Adayların 250 ham puan alması için TYT'den yaklaşık 40 net yapmış olmaları gerekiyor.

2025 POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 PMYO taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak başvuru kılavuzunun Temmuz sonu veya Ağustos başında açıklanması bekleniyor. Kılavuzun açıklanmasıyla taban puanları da netlik kazanacak.

2024'te 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere 2 bin 500 asıl aday alınmıştı.