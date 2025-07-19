Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 PMYO başvuruları ne zaman, kaç puan gerekli? Polislik taban puanları araştırılıyor

2025 PMYO başvuruları ne zaman, kaç puan gerekli? Polislik taban puanları araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 PMYO başvuruları ne zaman, kaç puan gerekli? Polislik taban puanları araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO başvuruları ve polislik taban puanları açıklanıp açıklanmadığı gündeme geldi. Geçen yıl 250 ham puan şartı aranan PMYO için 2025 yılı detayları henüz netleşmedi. 2025 PMYO başvuru tarihleri, TYT'den yapılması gereken net sayısı merak edildi.

2025 PMYO başvuru ne zaman, TYT'den kaç puan yapmak gerekli merak ediliyor. YKS 2025 sonuçlarını alan adaylar 2025 polislik taban puanları araştırılıyor.

2025 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı için PMYO başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO başvurularına ilişkin resmi duyuruları genellikle YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Temmuz sonu veya Ağustos başında yapıyor. 

2024 PMYO başvuruları 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 2025 yılı içinde benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. 

2025 PMYO başvuruları ne zaman, kaç puan gerekli? Polislik taban puanları araştırılıyor - 1. Resim

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve Polis Akademisi'nin web sitesi aracılığıyla yapılması bekleniyor. 

Başvuru sürecinde TYT puan türü ile belirlenen taban puanı geçen adaylar, ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarından geçecek. 

2025 PMYO başvuruları ne zaman, kaç puan gerekli? Polislik taban puanları araştırılıyor - 2. Resim

PMYO İÇİN TYT'DEN KAÇ PUAN, NET YAPMAK GEREKİR?

Geçtiğimiz yıllarda Polislik Meslek Yüksekokulu'na  başvurmak isteyen adayların YKS'nin TYT oturumundan en az 250 ham puan alması gerektiği belirlenmişti. Bu sene de aynı kuralın geçerli olması bekleniyor. 

Adayların 250 ham puan alması için TYT'den yaklaşık 40 net yapmış olmaları gerekiyor. 

2025 PMYO başvuruları ne zaman, kaç puan gerekli? Polislik taban puanları araştırılıyor - 3. Resim

2025 POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 PMYO taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak başvuru kılavuzunun Temmuz sonu veya Ağustos başında açıklanması bekleniyor. Kılavuzun açıklanmasıyla taban puanları da netlik kazanacak. 

2024'te 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere 2 bin 500 asıl aday alınmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sanayide tamirci, ringlerde şampiyon! Tek amacı Türkiye'yi temsil etmek: Kastamonu'nun gururu Hüseyin Eren
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hukuk taban puanları 2024! Hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı? - HaberlerHukuk taban puanları 2024! Hukuk bölümü için YKS’den en az kaç puan alınmalı?YÖK Atlas çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz yok gov tr erişim sorunu - HaberlerYÖK Atlas çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz yok gov tr erişim sorunuYKS 200, 220, 240, 242, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puanla hangi bölümler tercih edilir? Üniversite puan sıralaması - HaberlerYKS 200, 220, 240, 242, 248, 250, 262, 280, 290, 300 puanla hangi bölümler tercih edilir? Üniversite puan sıralamasıEkonometri, eczane hizmetleri ve zootekni nedir, hangi puan türü? - HaberlerEkonometri, eczane hizmetleri ve zootekni nedir, hangi puan türü?YKS’den istediği puanı alamayanlar dikkat! Üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi? - HaberlerYKS’den istediği puanı alamayanlar dikkat! Üniversite tercihi yapmayan tekrar YKS sınavına girebilir mi?TYT puanıyla alan bölümler neler? 2 yıllık bölümler taban puanları - HaberlerTYT puanıyla alan bölümler neler? 2 yıllık bölümler taban puanları
Sonraki Haber Yükleniyor...