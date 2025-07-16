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LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde!
LGS, Milli Eğitim Bakanlığı, Yerleştirme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihi yapmak isteyen öğrenciler için kritik süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzunun ardından, tercih ekranı 14 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. LGS tercihleri ne zaman son, lise tercihleri son gün ne zaman, LGS tercih ne zaman bitecek merak ediliyor.

LGS tercihleri başladı! 963 binden fazla 8. sınıf öğrencisi, aldıkları sınav puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başladı.

Tercih döneminde öğrenciler, hem merkezi sınav puanları hem de yerel yerleştirme kriterlerine göre liseleri sıralayabiliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman son, lise tercihleri son gün ne zaman, LGS tercih ne zaman bitecek?

LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde! - 1. Resim

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?

2025 LGS kapsamında lise tercih süreci 14 Temmuz’da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre lise tercihleri 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde! - 2. Resim

LİSE TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Lise tercihleri 14 Temmuz itibarıyla başladı. LGS tercih son başvuru tarihi ise 24 Temmuz 2025 olarak belirlendi. 24 Temmuz'dan sonra lise tercihleri için sisteme giriş yapılamayacak.

LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde! - 3. Resim

LGS TERCİHİ KAÇ TANE YAPILIR?

Öğrenciler yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul tercih edebilir. Merkezi sınavla öğrenci alan okullardan 10, pansiyonlu okullardan ise 5 tercih yapılabilir. LGS'de öğrencilerin lise için en fazla 20 tercih hakkı bulunuyor.

LGS tercihleri ne zaman son? Lise tercihleri son gün öğrencilerin gündeminde! - 4. Resim

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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