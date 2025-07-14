LGS nakil işlemleri ne zaman açılacak? 2025 lise nakil ve tercih süreci sürüyor!

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, tercih sürecinde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci merak konusu oldu. LGS nakil işlemleri ne zaman açılacak, lise nakil başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, lise nakil işlemleri iki aşamalı olarak yürütülecek. Öğrenciler, merkezi sınav puanlarına göre yeni tercih haklarını kullanabilecek. Peki, LGS nakil işlemleri ne zaman açılacak? 2025 LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? Lise nakil başvuru işlemleri nereden ve nasıl gerçekleştirilecek?

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

2025 LGS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından nakil işlemleri için tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise nakil başvuruları iki aşamada yapılacak.

İlk nakil başvuru süreci 4 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

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LGS 2025 BİRİNCİ NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Birinci nakil başvuru süreci 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

Bu süreçte öğrenciler merkezi sınav puanıyla, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okul kategorisinde yeniden tercih yapabilecek.

LGS 2025 İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

İlk nakil sonuçlarının ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Başvurular 8 Ağustos 2025 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2025’te duyurulacak.

LİSE NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden veya okul müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek. Öğrenciler, tercih ekranına https://eokul.meb.gov.tr adresinden ulaşarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yapılan tercihler geçerli sayılabilmesi için mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır. Ayrıca e-Devlet üzerinden de veli girişiyle nakil başvurusu yapılabilir. Nakil işlemlerinde tercihler doğru ve eksiksiz girilmeli, onay süreci aksatılmamalıdır.