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LGS tercih onayı nasıl yapılır? 2025 Lise tercih işlemleri başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS tercih onayı nasıl yapılır? 2025 Lise tercih işlemleri başladı
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2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. Merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci, lise yerleştirme maratonuna resmen dahil oldu. Tercih işlemleri sadece tercihlerin sisteme girilmesiyle tamamlanmıyor; işlemlerin geçerli olabilmesi için onay sürecinin de eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Öğrenciler ise LGS tercih onayı nasıl yapılır merak ediyor.

LGS tercih sürecinde öğrencilerin tercih ettikleri liselere yerleşebilmesi için, tercih ekranında oluşturulan okul listesinin mutlaka onaylatılması gerekiyor. Peki, LGS tercih onayı nasıl yapılır?

LGS tercih onayı nasıl yapılır? 2025 Lise tercih işlemleri başladı - 1. Resim

LGS TERCİH ONAYI NASIL YAPILIR?

LGS'ye katılan öğrenciler, aldıkları puanlara ve yüzdelik dilimlerine göre lise tercihlerini oluşturmaya başladı.

Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için onay sürecinin de tamamlanması gerekiyor. LGS tercih onayı, okul müdürlükleri üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Öğrenci ve velisi tarafından oluşturulan tercih listesi, okul müdürlüğü tarafından sisteme girilerek onaylanıyor.

LGS tercih onayı nasıl yapılır? 2025 Lise tercih işlemleri başladı - 2. Resim

LGS tercih onay işlemi tamamlanmadan tercihler geçerli olmuyor. Onay işlemi sırasında “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu” veli tarafından doldurularak teslim ediliyor. İki nüsha olarak alınan onay çıktılarından biri veliye veriliyor, diğeri okulda saklanıyor. Onay işlemi yapıldıktan sonra öğrenci, yerleştirme sürecine resmi olarak dahil oluyor.

LGS tercih onayı nasıl yapılır? 2025 Lise tercih işlemleri başladı - 3. Resim

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS kapsamında tercih yapmak isteyen öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokul müdürlüğünden tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Tercihler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar arasından yapılıyor. 

LGS tercih onayı nasıl yapılır? 2025 Lise tercih işlemleri başladı - 4. Resim

Yerel yerleştirmede ilk üç tercih, öğrencinin kayıt alanında yer alan okullardan en fazla 5 tane seçilmeli. Aynı türden okul (örneğin anadolu lisesi, imam hatip lisesi gibi) en fazla 3 adet seçilebiliyor.

Merkezi sınav puanıyla tercih yapılacak okullar için fazla 10 tercih hakkı bulunuyor. Ayrıca isteyen öğrenciler pansiyonlu okullardan da en fazla 5 tercih yapabiliyor. Öğrenciler LGS tercihlerinde en fazla 20 okul tercihi yapılabiliyor. 

LGS tercih onayı nasıl yapılır? 2025 Lise tercih işlemleri başladı - 5. Resim

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih süreci 14 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erecek.

LGS tercihini tamamlayan ve onaylatan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını 4 Ağustos 2025 tarihinde öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri MEB’in resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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