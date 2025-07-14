LGS Tercih Kılavuzu 2025: Lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihleri başladı

LGS kapsamında uygulanacak olan 2025 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu erişime açtı. Ortaokul son sınıf öğrencileri ile velileri tarafından merakla beklenen kılavuzda, tercih tarihleri, yerleştirme esasları ve dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılar detaylı şekilde paylaşıldı. Öğrenci ve veliler ''Lise tercihleri nasıl yapılır?'' sorusunu gündeme taşırken LGS Tercih Kılavuzu 2025 incelenmeye başlandı.

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre öğrenciler 14-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılına ait LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda merkezi sınav puanıyla ve yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullara yapılacak başvurulara ilişkin tüm ayrıntılar yer aldı.

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Lise tercihleri üç grupta gerçekleştiriliyor: yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar.

Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercih ekranından işlem yapmak zorunda. Yerel yerleştirme tercihlerinde en fazla 5 okul tercih edilebiliyor ve okullardan ilk 3’ünün, öğrencinin kayıt alanında yer alması gerekiyor. Aynı okul türünden en fazla 3 tercih yapılabiliyor.

Yerel tercihlerini tamamlayan öğrenciler, isterlerse merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10, pansiyonlu okullar için en fazla 5 okul tercihi daha yapabiliyor. LGS tercihlerinde her öğrenci toplamda 20 tercihte bulunulabiliyor.

LİSE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

LGS tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi e-Okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. Öğrenciler tercihlerine ilişkin bilgileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden girerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

Dileyen adaylar, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla da yapabilir.

LGS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

Lise tercihlerinin başlangıç tarihi 14 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Öğrenciler ve veliler lise tercihlerini 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar tamamlamak zorunda.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerin ardından, öğrencilerin hangi okula yerleştirildiğine dair sonuçlar 4 Ağustos 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Aynı gün boş kalan kontenjanlar da duyurulacak ve ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sürecinin ardından öğrenciler, yayımlanacak takvim doğrultusunda nakil başvurularını gerçekleştirebilecek.