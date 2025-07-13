LGS tam puan alanlar 2025: LGS birincileri hangi illerden?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sonuçlara göre, 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan öğrenci sayısı 719 oldu. Birinciler, Türkiye’nin dört bir yanından gelirken, başarı hikayeleri de dikkat çekti. LGS tam puan alanlar merak edilirken LGS birincileri hangi illerden çıktı araştırılmaya başlandı.

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenci sayısı 719 olarak açıklandı. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi farklı illerden gelen başarı hikayeleri dikkat çekti. LGS tam puan alan öğrenciler hem devlet okullarından hem de özel okullardan sınava katıldı. Peki, LGS tam puan alanlar kimler, LGS birincileri hangi illerden?

LGS TAM PUAN ALANLAR 2025

2025 LGS sınavında 500 tam puan alan öğrenci sayısı 719 olarak açıklandı. İmam hatip ortaokullarından mezun olan öğrenciler de yüksek başarı gösterdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin verilerine göre, 63 imam hatip öğrencisi 2025 LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Öğrencilerden bazılarının hafız olduğu da açıklandı. Doğa Koleji’nden 42, Bilfen Okulları’ndan ise 49 öğrenci Türkiye birinciliğini paylaştı.

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LGS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?

2025 LGS sonuçlarına göre Türkiye genelinde birçok ilde öğrenciler 500 tam puan alarak birincilik elde etti. Çorum'da 4 öğrenci birinci olurken, Balıkesir'de LGS birincisi sayısı 14 olarak açıklandı.

Diyarbakır, Ankara, Konya, Mardin, Çanakkale, Kahramanmaraş, İstanbul, Isparta, Kütahya, Rize, Elazığ, Afyonkarahisar, Sakarya, Malatya ve Kayseri illerinden de çok sayıda öğrenci Türkiye birinciliği elde etti.

Çorum’un Osmancık ilçesinden bir öğrenci de 500 tam puan alanlar arasında yer aldı. Öğrencilerin tamamı sınavda tüm soruları doğru cevapladı.

LGS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2025 LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı 719 olarak duyuruldu. Öğrenciler, sayısal ve sözel testlerin tüm sorularını doğru şekilde cevaplandırdı.

Her biri kendi ilinde farklı koşullarda hazırlanan öğrenciler, aylar süren sistemli çalışmaları sonucunda başarıya ulaştı. Tam puan alan öğrencilerin bazıları devlet okullarında eğitim görürken, bazıları özel okullarda sınav hazırlığını tamamladı.