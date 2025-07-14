2025 Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri: Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih işlemleri 14 Temmuz itibarıyla resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” doğrultusunda öğrenciler, tercihlerini 24 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. 2025 Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?

2025 Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Fen liseleri, Anadolu liseleri ve İmam Hatip liselerine yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecinde puanlarına ve yüzdelik dilimlerine göre en uygun okulları seçmeye çalışıyor. Peki, 2025 Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?

2025 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2025 merkezi sınavın ardından tercih süreci resmen başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, puanlarına uygun okulları belirleyebilmek adına 2025 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgilerini araştırmaya başladı.

2025 lise taban puanları henüz erişime açılmadı.Tercih döneminde öğrenciler, geçen yılın verilerini dikkate alarak tercihlerini yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzdelik dilimler ve taban puanları ilk yerleştirme sonuçlarının ardından yayımlayacak.

2025 LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimler her sene yerleştirme işlemlerinin ardından kamuoyuyla paylaşılır. 2025 yılı için de aynı uygulamanın geçerli olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak ilk yerleştirme sonuçları ile birlikte, liselerin aldığı son öğrencinin puanı ve yüzdelik dilimi de ilan edilecek.

2025 taban puanları açıklanana kadar öğrenciler, tercih listelerini 2024 yılına ait verilerle oluşturacak.

2024 LİSE TABAN PUANLARI

İSTANBUL LİSELERİ TABAN PUANLARI 2024

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca 497,468

İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / İngilizce 494,202

İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca 491,796

İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce 488,705

İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 488,403

İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi / İngilizce 481,775

ANKARA LİSELERİ TABAN PUANLARI 2024

Ankara Fen Lisesi 494.503

Ankara Pursaklar Fen Lisesi 488.705

Atatürk Anadolu Lisesi 483.94

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 482.906

İZMİR LİSELERİ TABAN PUANLARI 2024

İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi / 494,202

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi / 491,669

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / 480,229

İzmir / Konak / İzmir Kız Lisesi / 477,108

İzmir / Karşıyaka / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi / 469,34

İzmir / Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / 449,879

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Tercih süreci 14 Temmuz’da başladı ve 24 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.