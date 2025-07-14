2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. Tercihler 24 Temmuz'a kadar sürecek. Öğrenciler en doğru şekilde tercihlerini yapmak için tercih rehberini kontrol ederken LGS'de kaç tercih hakkı var gündemlerindeki konulardan biri.

MEB 15 Haziran'da tamamlanan 2025 LGS sonuçlarını 11 Temmuz Cuma günü açıkladı. 14-24 Temmuz arası lise tercihlerini yapacak öğrenciler LGS'de kaç tercih hakkı var araştırıyor.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

2025 LGS sürecinde tercih dönemi başladı. 14-24 Temmuz arasında öğrenciler ve veliler aldıkları puan doğrultusunda en doğru liseleri tercih etmek için tercih kılavuzu ve yüzdelik dilimleri kontrol ediyor. En çok merak edilenler arasında ise tercih hakkı konusu yer alıyor.

Öğrenciler üç farklı grupta toplamda 20 okul tercih edebiliyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 tercih yapılabiliyor. Yerel yerleştirme tercihinde ilk 3 okul, öğrencinin ikamet adresine göre belirlenen kayıt alanından seçilmesi gerekiyor.

Tercihlerde aynı okul türünden n (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezi yerleştirme için 10 ve pansiyonlu okullar için 5 olmak üzere toplamda 20 okul tercihi yapabilir. Tercihlerin okul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor.

MERKEZİ SINAV PUANIYLA TERCİH İŞLEMİ

Merkezi sınav puanıyla en fazla 10 okul tercih edilebiliyor. Bu okullar arasında fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liseleri yer alıyor.