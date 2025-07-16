LGS yalanları çürüdü! "36 imam hatipli tam puan aldı" iddiası... İftira siyasetlerine çocukları da alet ettiler

LGS sınavında Bursa genelinde imam hatip liseli 39 öğrencinin tam puan aldığı iddialarına peş peşe yalanlama geldi. DMM, kent genelinde tam puan alan, imam hatip mezunu 2 öğrenci olduğunu açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise "Bu kirli dili, bu ucuz manipülasyonu ve bu kompleksli bakış açısını şiddetle reddediyoruz. Kamuoyunu uyarıyoruz: Gerçekleri çarpıtanlara değil, belgeyle, başarıyla konuşanlara kulak verin" ifadeleriyle tepki gösterdi.

15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları tartışmalara konu oldu. Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddiaları gündem oldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) olayın aslıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bazı sosyal medya mecralarında, “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 LGS’de 500 tam puan aldığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu iddialar üzerinden kamuoyu yanıltılmakta ve Millî Eğitim Bakanlığımız haksız bir şekilde hedef alınmaya çalışılmaktadır Doğrusu; Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS’de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur.

Dolayısıyla söz konusu okuldan 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.

AFİŞ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İddiada adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan alan tüm imam hatip ortaokulu öğrencileri tebrik edilmiş olup, paylaşımda sadece kendi okullarına ilişkin böyle bir başarı beyanı yapılmamıştır.

Bu durum, paylaşımların çarpıtıldığını ve kasıtlı şekilde yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. Eğitim gibi hassas bir alanda, özellikle öğrencilerimizin emeğine gölge düşürecek, kamuoyunu yanıltacak bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Gerçek dışı içeriklerle toplumda güvensizlik oluşturmak isteyen çevrelere karşı dikkatli olunmalı, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalar dikkate alınmalıdır.

"KİRLİ DİL, UCUZ MANİPÜLASYON"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Bunun ucuz bir manipülasyon olduğunu söyleyen Acar şunları söyledi:

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, imam hatip liselerinden 63 öğrencimizin tam puan alması bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, düpedüz yalan bir iddia piyasaya sürülmüştür. Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanı, bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.

Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak onların psikolojileriyle oynamıştır. Oysaki Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı 20'dir. Bahsi geçen toplu fotoğraf ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı imam hatip öğrencilerinin katıldığı bir buluşmada çekilmiştir.

Bu çarpıtma girişimi, imam hatip okullarına karşı yıllardır sürdürülen ideolojik saldırıların yeni bir parçasıdır. Başarının önünü kesemeyenler, iftirayla itibarsızlaştırma yoluna gitmektedir.

Bu kirli dili, bu ucuz manipülasyonu ve bu kompleksli bakış açısını şiddetle reddediyoruz. Kamuoyunu uyarıyoruz: Gerçekleri çarpıtanlara değil, belgeyle, başarıyla konuşanlara kulak verin. İmam hatip okulları, diğer tüm okullarımız gibi bu milletin değeridir. Sahipsiz değildir.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da olayla ilgili şunları söyledi: