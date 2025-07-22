İstanbul’da tarih yazılabilir! Zelenskiy Putin’le masaya oturmaya hazır: Türkiye'ye göndereceği heyeti tanıttı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Temmuz'da Rusya ile yapılacak üçüncü tur barış görüşmeleri öncesi kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul’da gerçekleştirilecek müzakerelere Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov başkanlık edecek. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin’le yüz yüze görüşmeye hazırım" diyerek liderler düzeyinde bir zirve için kapıyı araladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de Rusya ile yapılacak üçüncü tur barış görüşmelerine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un başkanlık edeceğini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın müzakere hedefleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdim. Umerov, İstanbul'daki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi ve yeni tur planlarını aktardı. Ukrayna, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi, can kayıplarının durması ve savaşı sona erdirmek için liderler düzeyinde zirve hazırlıklarını sürdürüyor” dedi.

YENİ TUR İSTANBUL'DA YAPILACAK

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin üçüncü turunun 23 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rus basını ise görüşmenin 24 Temmuz’da yapılabileceğini, delegelerin bir gün önceden İstanbul’a ulaşmasının planlandığını aktardı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Umerov’un başkanlığındaki heyetin oluşturulması talimatının verildiğini belirtti. Heyette, Ukrayna istihbarat servisi, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi temsilcilerinin yer alacağı bildirildi.

PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Zelenskiy ayrıca, “Barışın sağlanması için liderlik düzeyinde bir görüşme gerekiyor. Putin ile yüz yüze görüşmeye hazırım” açıklamasında bulundu.

ABD'DEN YAPTIRIM UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump da bu hafta başında yaptığı açıklamada, NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna’ya gelişmiş silahlar gönderileceğini ifade etmişti.

Trump, “50 gün içinde anlaşmaya varılmazsa, Rusya'nın ticaret ortaklarına yüzde 100 ikincil tarife uygulanacak” uyarısında bulundu.

ATEŞKES TALEBİ GÜNDEMDEYDİ

Daha önce Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul’da yapılan iki görüşmede, Ukrayna tarafı en az üç ay boyunca “koşulsuz ateşkes” talebini dile getirmişti. Rusya ise buna karşılık, ölen askerlerin alınabilmesi amacıyla “bölgesel, kısa süreli ateşkes” önermişti.

Moskova'nın talepleri arasında Ukrayna'nın bazı bölgelerden çekilmesi ve Batı'dan gelecek askeri yardımları reddetmesi de yer aldı.