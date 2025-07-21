Kritik buluşma İstanbul’da: Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının 23 veya 24 Temmuz tarihlerinden birinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ukrayna ile Rusya arasında uzun süredir devam eden savaşın ardından heyetlerin bu hafta İstanbul’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

23-24 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan yeni müzakere turu, taraflar arası gerilimin düşürülmesine katkı sağlayacak.

İSTANBUL, DİPLOMATİK TRAFİĞİN MERKEZİ OLUYOR

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye bu hafta önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak. İran’ın nükleer programı hakkında Avrupa ülkeleriyle yürütülen müzakerelere ek olarak, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin de İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynaklar, "Diplomatik kaynaklar bu hafta İstanbul'da önemli uluslararası diplomatik toplantıların yapılacağını söylüyor. İran'ın nükleer programı konusunda Avrupa ülkeleriyle yapılan müzakerelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin de bu hafta İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor" bilgisini paylaştı.

ÇARŞAMBA VEYA PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞEBİLİR

Görüşmelerin tam yeri, zamanı ve heyet seviyeleri henüz netleşmedi. Ancak diplomatik çevrelerde, toplantının 23 veya 24 Temmuz tarihlerinden birine denk gelecek şekilde Çarşamba ya da Perşembe günü yapılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

GÜNDEM: İNSANİ YARDIM, ESİR DEĞİŞİMİ VE ALTYAPI GÜVENLİĞİ

Müzakerelerde öne çıkması beklenen başlıklar arasında insani yardım, esir değişimi, kritik altyapı güvenliği ve sınır bölgelerinde yaşanan gelişmeler yer alıyor. Bu başlıklar, hem sivillerin güvenliğini sağlama hem de çatışma bölgelerindeki insani krizi hafifletme açısından büyük önem taşıyor.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ HAZIRLANDI

Toplantının yapılacağı yerin belirlendiği, güvenlik protokollerinin oluşturulduğu ve lojistik hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Görüşmelerin basına kapalı gerçekleşeceği belirtilirken, kamuoyunun yazılı açıklamalar aracılığıyla bilgilendirileceği ifade edildi.

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

18 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İstanbul'da yeni bir müzakere turu düzenlenmesi konusu ele alınmıştı. Bu temasın ardından diplomatik zemin hızla hazırlanarak sürecin önünü açtı.