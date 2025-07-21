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İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Zelenskiy, müzakereler için tarihi açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Zelenskiy, müzakereler için tarihi açıkladı
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye bir kez daha Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi için yapılacak müzakerelere ev sahipliği yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerin yapılacağı tarihi açıkladı.

Rusya-Ukrayna arasında süren savaşta barış masası bir kez daha İstanbul'da kurulacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerin Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen iki turda savaşın sona erdirilmesi konusunda çok az ilerleme kaydedilmesinin ardından başlatılacak yeni görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, Çarşamba günü yeni bir barış görüşmeleri başlatacaklarını söyledi.

Zelenskiy, "Bugün Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ile değişim hazırlıklarını ve Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak bir başka görüşmeyi görüştüm. Ümerov, görüşmenin Çarşamba günü yapılacağını bildirdi. Daha fazla ayrıntı yarın açıklanacak" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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