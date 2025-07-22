Üniversite tercih dönemine girilirken, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ikinci öğretim programlarına dair aldığı kararlar gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. İkinci öğretim kalktı mı, örgün öğretim ile ikinci öğretim farkı nedir merak ediliyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamasına göre üniversite eğitiminde kaliteyi artırma hedefi doğrultusunda köklü bir değişiklik yapıldı. Peki, ikinci öğretim kalktı mı, örgün öğretim ile ikinci öğretim farkı nedir?

İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) devlet üniversitelerinde uygulanan ikinci öğretim programlarının tamamen kapatıldığını duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın üniversitelerdeki program kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

2023 yılında 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti.

ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE İKİNCİ ÖĞRETİM FARKI NEDİR?

Örgün öğretim üniversitelerde gün içinde gerçekleştirilen, sabah başlayan ve öğleden sonraya kadar süren ders programlarını kapsamaktadır.

İkinci öğretim ise genellikle saat 15.00 ile 21.30 arasında yapılan derslerden oluşur. İkinci öğretim sistemi çalışan ya da gündüz saatlerinde eğitime katılamayan öğrencilere hitap ediyordu.

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İkinci öğretim öğrencileri, örgün öğretimle aynı dersleri alsa bile ek harç ücreti ödeme zorunluluğu bulunuyordu.

Mezuniyet sonrası ise her iki öğretim türü de aynı diploma ve unvana sahip oluyordu. Ancak ikinci öğretim öğrencilerinin örgün öğretime yatay geçiş hakkı bulunmazken, sadece açıköğretim, uzaktan eğitim veya farklı bir ikinci öğretim programına geçiş yapılabiliyordu.

İKİNCİ ÖĞRETİM ARTIK YOK MU?

YÖK’ün aldığı kararla birlikte devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programları artık yer almayacak.

Yapılan açıklamada, kaldırılan ikinci öğretim programlarının kontenjanlarının kaybolmadığı, istihdam odaklı ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlara aktarıldığı bildirildi.