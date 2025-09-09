Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
Öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. "Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?" soruları aramalarda öne çıkarken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları 4 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Devlet okullarında görev almak isteyen öğretmen adayları, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor.

Peki, Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Gözler, MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalarken, öğretmen adayları da ücretli öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe kenetlenmiş durumda. 

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınırken, sonuçlar ise il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik yerleştirme sonuçlarının Eylül ayında ilan edileceğini belirtiyor.

Öğretmen adayları, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hangi okullarda görevlendirildiklerini öğrenebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Ücretli öğretmen adaylarından ön başvuru esnasında herhangi bir belge istenmiyor. Görev yeri belli olan öğretmenlere SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Akabinde öğretmenlerin aşağıdaki belgeleri ilçe milli eğitim müdürlüğüklerine teslim etmesi gerekiyor:

  • Başvuru Formu
  • Diploma, Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
  • Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı Örneği)
  • Sabıka Kaydı (e-Devlet’ten alınabilir)
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi fotokopisi (Eğitim Fakültesi mezunları hariç)
  • Kurs / Seminer Belgesi (varsa)
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Kaynak: Türkiye Gazetesi

