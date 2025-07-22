Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş, Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile mücadele etti. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek bu karşılaşmanın yayın tarihi merak konusu oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ağırlayacağı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarına devam ediyor.
24 Temmuz 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşma saat 21:00’de başlayacak ve HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.
25 KİŞİLİK OYUNCU LİSTESİ UEFA'YA GÖNDERİLDİ
Siyah-beyazlı takımın 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, David Jurásek, Tayfur Bingöl
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Keny Arroyo, Can Keleş, Rafa Silva
Forvet: Tammy Abraham