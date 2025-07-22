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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş, Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile mücadele etti. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek bu karşılaşmanın yayın tarihi merak konusu oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ağırlayacağı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarına devam ediyor.

24 Temmuz 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşma saat 21:00’de başlayacak ve  HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? - 2. Resim

25 KİŞİLİK OYUNCU LİSTESİ UEFA'YA GÖNDERİLDİ

Siyah-beyazlı takımın 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, David Jurásek, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Keny Arroyo, Can Keleş, Rafa Silva

Forvet: Tammy Abraham

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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