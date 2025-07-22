UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord oldu. Yapılan kura çekimiyle birlikte futbolseverlerin merakla beklediği eşleşme kesinleşirken, Fenerbahçe'nin maç programı ve yayın detayları da gündeme taşındı. Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı maçta Robin van Persie dikkatleri çekiyor. 2015-2018 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Robin van Persie, Feyenoord’un başında Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Feyenoord maçının 5 ya da 6 Ağustos 2025 tarihlerinden birinde oynanması planlanıyor.

Mücadele Feyenoord’un sahasında Rotterdam’da gerçekleşecek. Rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos’ta İstanbul Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılacak. Maçların kesin tarih ve saat bilgisi UEFA tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak resmi takvimle netlik kazanacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Feyenoord maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. UEFA’dan gelecek olan resmi yayın açıklaması sonrası net yayın kanalı da belli olacak.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİPLER KİMLER?

Fenerbahçe’nin Feyenoord karşısındaki performansı, kulübün Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Eğer sarı-lacivertli ekip rakibini eleyerek tur atlamayı başarırsa, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla ya da Club Brugge-Salzburg/Brann eşleşmelerinden gelecek takımla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmesi için hem Feyenoord hem de play-off turundaki rakibini geçmesi gerekiyor. Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.