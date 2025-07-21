Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de düzenlenecek Eusebio Kupası’nda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Benfica maçı tarihi, saati ve yayın kanalı merak edildi.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için Portekiz'de kamp sürecine giriyor. Sarı lacivertli ekip burada Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Benfica ile prestijli Eusebio Kupası'ndan mücadele edecek.
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de sürdürecek. Avrupa'nın köklü kulüplerinden Benfica ile karşılaşacak Eusebio Kupası kapsamında oynanacak maç, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki ikonik Estadio da Luz Stadyumu’nda gerçekleşecek.
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Fenerbahçe Benfica arasında oynanacak hazırlık maçı, S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Fenerbahçe, 2024-2025 Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’na katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda’nın güçlü ekibi Feyenoord ile eşleşti.
İlk maç 5 veya 6 Ağustos'ta Rotterdam'da rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos 2025'te İstanbul'da oynanacak.