Kangal, koca yılanı böyle etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Sivas'ta bir kangal köpeği, sürüye tehdit oluşturduğunu düşündüğü yılanı etkisiz hale getirdi. Canı pahasına sürüsünü korumak isteyen kangalın cesur hareketi, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sivas'ta bir koyun sürüsünü korumakla sorumlu olan 'Haskız' adlı gebe kangal çoban köpeği, bir ağaçta gizlenen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı etkisiz hale getirdi.

Dişi kangalların koruma konusunda daha hassas olduklarını dile getiren uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Annelik içgüdüleri onlarda çok daha güçlü. Duygularına hâkimler ve bu da koruma içgüdülerinin daha da artmasına neden oluyor." şeklinde konuştu.

"KANGAL DAĞDA BİR ÇOCUĞUN, ÇOBANIN VE BİR SÜRÜNÜN EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR"

Kangalın dağda sürünün ve çobanın güven kaynağı ve koruyucu elemanı olduğunu belirten Yıldız, "Köpeğim Haskız 48 günlük gebe haliyle yılanı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaçtan indirerek etkisiz hale getiriyor. Kangalın tehlikelere karşı duyuları o kadar kuvvetli ki yılanı görmeden hissederek hamile haliyle yaklaşık 4 metrelik ağaca tırmanıp onu aşağı indirerek etkisiz hale getiriyor. Kangallar çok ısrarcı bir koruma etkisine sahip. Dağda çobanınız veya çocuklarınız gezerken yanında kangal varsa ailesi kesinlikle arkalarından bakıp endişelenmesin. Dişi kangallar daha sahipkâr daha duyarlı ve koruma konusunda daha hassaslar. Kangal dağda bir çocuğun, çobanın ve bir sürünün en büyük güvencesidir. O anda o bölgede tehlike olarak hissettiği yılan, akrep, kurt, çakal ve ayı fark etmeksizin yok eder." diye konuştu.

"KÖPEĞİMLE GURUR DUYDUM"

Köpeğinin sürüsüne ve sahibine gelebilecek zararlardan dolayı yapmış olduklarından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Yıldız, "Benim bu köpeğim küçükken de çok hareketliydi ve yerinde durmazdı. Sahibinin dışında dışarıdan gelebilecek tehlikelere karışı her şeye çok duyarlıydı. Ben de bu durumu fark ettikten sonra hemen onu bir koyun sürüsüne gönderdim. Köpeğimle gurur duydum. Bu durum hiçbir şekilde bir insan müdahalesiyle gerçekleşmiyor. Tamamen içgüdüsel olarak yılanı ağaçtan kendisi indiriyor. Koruma alanı içerisindeki çobanın ve sürünün korunduğundan emin olmak için yılanı etkisiz hale getiriyor. O yılan çobanı da sokabilirdi, koyunu da ısırabilirdi. Ancak köpeğim onları koruyarak benim de gururum oldu." dedi.