Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kangal, koca yılanı böyle etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Kangal, koca yılanı böyle etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta bir kangal köpeği, sürüye tehdit oluşturduğunu düşündüğü yılanı etkisiz hale getirdi. Canı pahasına sürüsünü korumak isteyen kangalın cesur hareketi, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sivas'ta bir koyun sürüsünü korumakla sorumlu olan 'Haskız' adlı gebe kangal çoban köpeği, bir ağaçta gizlenen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı etkisiz hale getirdi.

Dişi kangalların koruma konusunda daha hassas olduklarını dile getiren uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Annelik içgüdüleri onlarda çok daha güçlü. Duygularına hâkimler ve bu da koruma içgüdülerinin daha da artmasına neden oluyor." şeklinde konuştu.

Kangal, koca yılanı böyle etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada - 1. Resim

"KANGAL DAĞDA BİR ÇOCUĞUN, ÇOBANIN VE BİR SÜRÜNÜN EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR"

Kangalın dağda sürünün ve çobanın güven kaynağı ve koruyucu elemanı olduğunu belirten Yıldız, "Köpeğim Haskız 48 günlük gebe haliyle yılanı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaçtan indirerek etkisiz hale getiriyor. Kangalın tehlikelere karşı duyuları o kadar kuvvetli ki yılanı görmeden hissederek hamile haliyle yaklaşık 4 metrelik ağaca tırmanıp onu aşağı indirerek etkisiz hale getiriyor. Kangallar çok ısrarcı bir koruma etkisine sahip. Dağda çobanınız veya çocuklarınız gezerken yanında kangal varsa ailesi kesinlikle arkalarından bakıp endişelenmesin. Dişi kangallar daha sahipkâr daha duyarlı ve koruma konusunda daha hassaslar. Kangal dağda bir çocuğun, çobanın ve bir sürünün en büyük güvencesidir. O anda o bölgede tehlike olarak hissettiği yılan, akrep, kurt, çakal ve ayı fark etmeksizin yok eder." diye konuştu.

Kangal, koca yılanı böyle etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada - 2. Resim

"KÖPEĞİMLE GURUR DUYDUM"

Köpeğinin sürüsüne ve sahibine gelebilecek zararlardan dolayı yapmış olduklarından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Yıldız, "Benim bu köpeğim küçükken de çok hareketliydi ve yerinde durmazdı. Sahibinin dışında dışarıdan gelebilecek tehlikelere karışı her şeye çok duyarlıydı. Ben de bu durumu fark ettikten sonra hemen onu bir koyun sürüsüne gönderdim. Köpeğimle gurur duydum. Bu durum hiçbir şekilde bir insan müdahalesiyle gerçekleşmiyor. Tamamen içgüdüsel olarak yılanı ağaçtan kendisi indiriyor. Koruma alanı içerisindeki çobanın ve sürünün korunduğundan emin olmak için yılanı etkisiz hale getiriyor. O yılan çobanı da sokabilirdi, koyunu da ısırabilirdi. Ancak köpeğim onları koruyarak benim de gururum oldu." dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netflix 2025'in en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladıSüleyman Arif Emre vefat yıl dönümünde unutulmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 yıllık kariyerini bu iş için bıraktı! Köyüne döndü, kazanç ve hasattan da memnun... - Yaşam20 yıllık kariyerini bu iş için bıraktı, köye döndüSüleyman Arif Emre vefat yıl dönümünde unutulmadı - YaşamSüleyman Arif Emre vefat yıl dönümünde unutulmadıAğabeyinin mezarında buldukları hayatının şokunu yaşattı! Hemen polisi aradı - YaşamAğabeyinin mezarında buldu, büyük şok yaşadıTatiliniz kabusa dönüşebilir! Sıcak hava gıda zehirlenmelerini arttırdı... Uzmanlar iki gıdanın altını çizdi - YaşamŞikayetler arttı! Sıcak hava tatilinizi kabusa çevirebilirBurası İstanbul! Sıcaklık 40 dereceyi gördü, asfaltta yumurta pişti - YaşamBurası İstanbul! Esnaf tavada yumurta pişirdiYakın tarihte gürül gürül akıyordu! Ünlü şelale 10 günde tamamen kurudu - YaşamÜnlü şelale 10 günde tamamen kurudu
Sonraki Haber Yükleniyor...