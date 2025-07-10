Vatandaşlar fark etti: Otomobilin jantından yılan çıktı!
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin jantına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki otomobilin jant kısmında yılan görenler, otomobilin sahibine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilin çevresinde arama yaptı.
Jant kapağını söken ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, yerleşim yerlerinin uzağında doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir