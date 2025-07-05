Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 1 metrelik yılana parmağını kaptırdı! 'Yılancı Kemal'in korku dolu anları kamerada

1 metrelik yılana parmağını kaptırdı! 'Yılancı Kemal'in korku dolu anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1 metrelik yılana parmağını kaptırdı! &#039;Yılancı Kemal&#039;in korku dolu anları kamerada
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'de eve giren 1 metrelik yılanı çıkarmak isteyen 'Yılancı Kemal' parmağını kaptırdı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay Hatay'ın Payas ilçesinde yaşandı. Evine yılan giren vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Yılancı Kemal, uzmanlıkla yılanı yakalamak istedi.

Müdahale esnasında 1 metrelik yılan Başer'in parmağını ısırdı.

SAKİNLİĞİ İLE ŞOKE ETTİ

Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kemal Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredekilerin yaşadığı korku dolu anlarsa dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere'den "savaşın içindeyiz’ itirafı! Türkiye'ye dikkat çektilerAtlar ve balonlar bir arada! Bu festivali duyan geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
O kenti yakıcı sıcaklar vuracak! Hafta sonuna kadar dikkat - YaşamO kenti yakıcı sıcaklar vuracak! Hafta sonuna kadar dikkatAtlar ve balonlar bir arada! Bu festivali duyan geldi - YaşamAtına atlayan festivale akın ettiTarım işletmesinde korkutan yangın! Yalova'da alevler bir anda yükseldi - YaşamTarım işletmesinde korkutan yangın!Balıkçıların ağına takıldı, 200 yıllık! İlk kez sergileniyor - YaşamBalıkçıların ağına takıldı, 200 yıllık! İlk kez sergileniyorVatandaş çok istedi, 2-3 ay içerisinde geliyor! "Sorunlar büyük ölçüde çözülecek" - YaşamVatandaş çok istedi, 2-3 ay içerisinde geliyor!Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Bir anda her yer beyaza büründü - YaşamTemmuz ayında şaşırtan görüntü! Her yer beyaza büründü
Sonraki Haber Yükleniyor...