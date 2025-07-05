1 metrelik yılana parmağını kaptırdı! 'Yılancı Kemal'in korku dolu anları kamerada

Hatay'de eve giren 1 metrelik yılanı çıkarmak isteyen 'Yılancı Kemal' parmağını kaptırdı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay Hatay'ın Payas ilçesinde yaşandı. Evine yılan giren vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Yılancı Kemal, uzmanlıkla yılanı yakalamak istedi.

Müdahale esnasında 1 metrelik yılan Başer'in parmağını ısırdı.

SAKİNLİĞİ İLE ŞOKE ETTİ

Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kemal Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredekilerin yaşadığı korku dolu anlarsa dikkat çekti.