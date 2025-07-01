Hakkari'de yürürken fark etti! Ülkenin en zehirli yılanının derisi bulundu

Hakkari'de Türkiye'de en zehirli yılan türlerinden birinin derisi bulundu. Derinin bozulmadığı gözlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğretmen Ümit Bartın, Irak sınırındaki Dağlıca köyünü gezerken dikkat çeken bir bulguya imza attı.

Doğaya olan tutkusu ve gözlem yeteneğiyle tanınan Bartın, tamamen bozulmamış, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden birine ait olduğu tahmin edilen bir yılan derisiyle karşılaştı.

Bartın'ın bu keşfi, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine dikkat çekti.

"DOĞA BİZE MESAJ VERİYOR"

Bulduğu derinin, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğine ve ekosistemin canlılığına dair önemli bir işaret olduğunu vurgulayan Bartın, derinin uzunluğu ve yapısının uzmanların da dikkatini çekecek nitelikte olduğunu belirtti.

Bartın, "Doğanın her köşesi bir sır, her detayı ise hayranlık uyandıracak kadar özel. Bu deriyle karşılaşmak, doğanın bizlere ne kadar güçlü mesajlar verdiğini bir kez daha gösterdi" dedi.