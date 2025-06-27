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1,5 metrelik yılanı yakaladı, bir gece misafir etti: Rüyalarıma girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta bir vatandaş, iş yerinin önüne gelen 1,5 metrelik yılanı eliyle yakaladı. O anları saniye saniye kaydeden Şafak Şimşek, yılanı bir gece dükkanında misafir etti. " Sanki yılan yanımdaymış gibi, ona bir şey oluyormuş gibi hissettim" diyen Şimşek, ertesi gün erken saatlerde yılanı doğal alanına bıraktı.

Sivas'ta bir işyerinin önünde görenleri şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Şafak Şimşek isimli vatandaş, işyerinin önüne gelen 1,5 metrelik yılan eliyle yakaladı.

1,5 metrelik yılanı yakaladı, bir gece misafir etti: Rüyalarıma girdi - 1. Resim

"İNSANLAR KAÇIŞMAYA BAŞLADI"

Dükkânın yan tarafında bulunan halk pazarına getirilen meyve ve sebzelerin arasından geldiği tahmin edilen yılanla adeta oyun oynayan Şimşek, yılanı bir gece dükkânında misafir etti.

Ertesi gün erken saatlerde yılanı doğal alanına bırakan Şimşek, o anları saniye saniye görüntüledi. Yılanı yakalarken hiç korkmadığını belirten Şimşek, "Yılanı eline aldığımda insanlar şok oldu, kaçışmaya başladı" dedi.

1,5 metrelik yılanı yakaladı, bir gece misafir etti: Rüyalarıma girdi - 2. Resim

"O GECE RÜYALARIMA GİRDİ, UYUYAMADIM"

Yılanı misafir ettiği gece gözüne uyku girmediğini belirten Şafak Şimşek, "Akşam vakti iş yerimizde otururken dışarıya çıktığımda yılanı gördüm. Çok büyük bir yılandı. Sokak ortasında kimseye zarar vermesin diye elimle yakaladım. Böyle bir yılanın sokakta büyüme ihtimali yok. Meyve ve sebze kasaları arasında Sivas'a gelmiş olabilir, Pazar içerisinden geldiğini düşünüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yılanı akşam yakaladım, bir gece misafir etim. O gece rüyalarıma girdi, uyuyamadım. Sanki yılan yanımdaymış gibi, ona bir şey oluyormuş gibi hissettim. İş yerinde kapalı bidonda yılanı muhafaza ettim ve ertesi gün ilk iş doğal alanına bıraktım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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