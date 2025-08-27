Ekrem İmamoğlu’nun ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatlığını yapan Nusret Yılmaz'ın hayatı ve mesleki kariyeri merak ediliyor. İmamoğlu'nun avukatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş, "Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?" sorularının cevabını araştırmaya başladı.

NUSRET YILMAZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Trabzon’da doğan Nusret Yılmaz, 1988 yılında Trabzon Fen Lisesi’ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yılmaz, uzun yıllar boyunca avukatlık mesleğinde faaliyet gösterdi.

Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmesiyle kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile çocukluk arkadaşı olarak biliniyor.

NUSRET YILMAZ NEYLE SUÇLANIYOR?

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alınan Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişme, hem siyasi hem de hukuki çevrelerde geniş yankı uyandırdı.