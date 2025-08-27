Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?

Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yolsuzluk, Gözaltı, Adli Kontrol, Avukatlık, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatlığını yapan Nusret Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Gelişmelerin ardından vatandaşlar, “Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?” sorularına cevap arıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatlığını yapan Nusret Yılmaz'ın hayatı ve mesleki kariyeri merak ediliyor. İmamoğlu'nun avukatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Gelişmelerin ardından milyonlarca vatandaş, "Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?" sorularının cevabını araştırmaya başladı.

Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? - 1. Resim

NUSRET YILMAZ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Trabzon’da doğan Nusret Yılmaz, 1988 yılında Trabzon Fen Lisesi’ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yılmaz, uzun yıllar boyunca avukatlık mesleğinde faaliyet gösterdi.

Yılmaz, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmesiyle kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ile çocukluk arkadaşı olarak biliniyor.

Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? - 2. Resim

NUSRET YILMAZ NEYLE SUÇLANIYOR?

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alınan Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişme, hem siyasi hem de hukuki çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya ordularında Türk imzası: Avustralya ve Filipinler'in nefes kesen tatbikatında T129 ATAK etkisi!Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler? - HaberlerTürk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir?Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor! - HaberlerFenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor!TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı... - HaberlerTRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu! - HaberlerÜçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - HaberlerCelta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyorFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...