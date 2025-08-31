Öğrencilere siyah ayakkabı zorunlu mu? MEB noktayı koydu

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı 2025 - 2026 yeni eğitim öğretim dönemi için okullarda serbest kıyafet zorunluluğunun kaldırıldığını, tek tip kıyafet dönemine yeniden geçildiğini duyurmuştu. Yani öğrenciler için forma giymek zorunlu hale getirilmişti. Öğrencilerin ders başı yapmak için geri sayıma başlarken yeni bir iddia ortaya atıldı. Eskiden olduğu gibi formaların altına siyah deri kundura ayakkabı giyileceği konuşuldu. Peki öğrencilere siyah ayakkabı zorunlu mu, okula gidenler nasıl ayakkabı giyecek? MEB'den konu ile ilgili açıklama var...

OKUL KIYAFETLERİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada okul kıyafetleriyle ilgili “Özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek“ dedi. Bakan Tekin, “Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor. Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafetiyle ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayınlanacak ve bu kıyafetler dört eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli." demişti.

OKULLARSA SİYAH AYAKKABI ZORUNLU MU?

"Öğrencilere siyah ayakkabı giyme zorunluluğu mu geliyor?" sorusu şu sıralar çok merak edildi. Peki konu nerden açıldı, olayın aslı ne? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" dedi.

NE KADAR ÖĞRENCİ VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 600 bin 891'i erkek, 9 milyon 109 bin 374'ü kız olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor.