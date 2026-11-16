Kasım ara tatilinin başlamasıyla öğretmenlerin seminer dönemi de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek. İlk kez mesleki çalışma programına katılacak öğretmenler ise sisteme giriş ve eğitimlere erişim adımlarını araştırıyor. Peki, ÖBA öğretmen seminerlerine nasıl katılınır?

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Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım'da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek. 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak. MEB'in belirlediği süre içerisinde eğitimlerini bitirmek isteyen öğretmenler, programa katılım sürecinin merak ediyor.

Öğretmen seminerleri başladı! ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KİMLER KATILABİLİR?

Bu faaliyet; katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin farkındalıklarını artırmak; eğitim politikaları, oyun temelli öğrenme, ortak sınav uygulamaları, önleyici ve iyileştirici yaklaşımlar ile medya, toplum ve eğitim arasındaki ilişkiler konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Öğretmen seminerleri başladı! ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

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