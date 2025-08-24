Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun en çok konuşulan transferlerinden biri olan Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldız ismi Victor Osimhen'in neden karbon fiber maske kullandığı merak konusu oldu. Ligin 3. haftasında Kayserispor'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda Osimhen, yüzündeki maskeyle taraftarların dikkatini çekti. Peki, Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Galatasaray taraftarları araştırıyor.

OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

Serie A’da gol krallığına ulaşan ilk Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçen Victor Osimhen, 2021 yılından bu yana maske ile sahalara çıkıyor. Yıldız golcü, Ekim 2021'de Napoli ile Inter arasında oynanan mücadelede, rakip defans oyuncusu Skriniar ile çarpıştıktan sonra yüzünden ciddi bir sakatlık geçirerek ameliyat oldu. Osimhen, o tarihten bu yana yüzünü korumak amacıyla karbon fiber maske kullanıyor.

OSİMHEN'İN YÜZÜNE NE OLDU?

Sakatlığı hakkında bilgi veren Osimhen, "Kariyerimin geri kalanında yüzüme maske takmak zorundayım. Çünkü çenemde ve yüzümde vidalar var. Cagliari'ye karşı oynadığımız son maçta topa kafa attığımda yüzümden kan aktı. Maske takılıyken bile kan vardı. Bu yüzden maske kullanmadan oynamak benim için gerçekten tehlikeli" diyor.