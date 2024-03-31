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Oylar ne zaman sayılacak? 2024 Yerel Seçimleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oylar ne zaman sayılacak? 2024 Yerel Seçimleri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimleri için oy kullanma hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçmeye hazırlanıyor. Seçim heyecanı devam ederken seçim saat kaçta açıklanacak, sorusu ise arama motorlarında sorgulanıyor. Oy sayımının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, oy sayımı başlama saati kaç? Oylar saat kaçta sayılacak? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak? İşte detaylar...

Yerel seçim heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. Seçim sandıkları saat kaçta açılacak, sorusu ise hız kazandı. Oyların kaçta sayılmaya başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, önce hangi oylar sayılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak? İşte detaylar...

OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart 2024’te yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaşmıştı. 

Oylar ne zaman sayılacak? 2024 Yerel Seçimleri - 1. Resim

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Seçim güvenliğini ve adaletini sağlamak amacıyla, sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

YEREL SEÇİM OY PUSULASI DETAYLARI

Yerel seçimlerde seçmenler, tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koyacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyeliklerine turuncu, belediye başkanlığına mavi ve belediye meclisi üyeliğine sarı renkli olacak. 

Oylar ne zaman sayılacak? 2024 Yerel Seçimleri - 2. Resim

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayımı yapılacak.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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