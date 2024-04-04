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POMEM 7500 Polis alımı 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
POMEM 7500 Polis alımı 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

POMEM 7500 Polis alımı ne zaman, sorusu hız kazandı. 2024 Polislik sınavı detayları bugün yayınlanan Resmi Gazete ile netleşti. Peki, 31. Dönem POMEM ile 7.500 polis memuru alımı ne zaman, hangi tarihte? 2500 Ön lisans polis alımı olacak mı? İşte detaylar...

31. Dönem POMEM kapsamında 7.500 polis memuru alımı detayları belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Polis alımı ilanı yayımlandı. İlan Resmi Gazete'de duyuruldu. Peki, 31. DÖNEM POMEM Ön Lisans kılavuzu yayımlanmadı mı? 31. Dönem POMEM ile 7.500 polis alımı detayları haberimizde...

7500 POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 6.000 erkek ve 1.500 kadın olmak üzere toplamda 7.500 polis alımı gerçekleşecek.

Adaylar, 04 – 14 Nisan 2024 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak ön başvurularını iletebilecek.

POMEM 7500 Polis alımı 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak - 1. Resim

ÖN LİSANS POLİS MEMUR ALIMI OLACAK MI?

7500 Polis Memuru Alımı ilanına sadece Lisan mezunları başvuru yapabilecek.

POMEM kapsamında 10 bin kişilik alım bekleniyordu ancak alımların 7 bin 500 kişi olacağı duyuruldu. Bu kapsamda geri kalan 2500 kişilik kadro için sadece Ön Lisans mezunu polis alımı için  ilan yayımlanması bekleniyor. EGM Ön Lisans mezunu POMEM Polis alımı için ilan detayları ise henüz gelmedi.

POMEM 7500 Polis alımı 4 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak - 2. Resim

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,
Lisans mezunu olmak veya denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak,
2022 veya 2023 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60,00 puan almış olmak,
Erkek adaylar için 167 cm, kadın adaylar için 162 cm’den kısa boylu olmamak,
18 ile 27 arasında bir beden kitle indeksine (BMI) sahip olmak,
Silah taşıma veya silahlı görev yapma konusunda herhangi bir hukuki engelinin bulunmaması,
Belirtilen sağlık koşullarını taşımak,
Adli sicil kaydının temiz olması.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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