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İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alıyor!

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İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alıyor!

Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplamda 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İçişleri Bakanlığımız Merkez teşkilatına  96, Taşra Teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 Lisans, Ön lisans ve Lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar  KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre;

BAŞVURULAR 22 NİSAN'DA BAŞLIYOR

 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde  sözlü sınava e devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

SINAVLAR 27 MAYIS-11 HAZİRAN'DA 8 İLDE YAPILACAK

Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde  çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır. 

Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır."

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alıyor! - 1. Resim

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alıyor! - 2. Resim

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alıyor! - 3. Resim

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alıyor! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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