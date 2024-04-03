Uzun yola çıkacaklar dikkat! Bu detayları atlamayın, 18 bin liraya kadar ceza yiyebilirsiniz

Yaklaşan 9 günlük Ramazan bayramda aracınızla seyahat planınız varsa bu tavsiyeler sizin için önemli. Keyfinizin eziyete dönmesini istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken başlıkları sizin için sıraladık…

Eski uzun yol şoförlerinin bir tabiri vardır; önce frenler sonra farlar… Tabi bu söz sürekli bakımları yapılan, kronik sorunu bulunmayan araçların her yolcuk öncesi yine de kontrol edilmesi gereken noktalara dikkat çekiyor. Liste uzun, lastiklerden tutunda bagajdaki çekme halatına kadar tüm detaylara birlikte göz atalım.

ÜTÜ FİŞE TAKILI MI KALDI?

Araçtan önce sürücünün dikkat etmesi gereken ve tüm yolculuk sürecini etkileyen birinci madde uyku ve yorgunluk seviyesi. Tatil zamanını daha fazla kullanmak, şehir trafiğinin saatlerini atlatmak gibi bahanelerle dinlenme ve uyku ihtiyacınızı arka plana atmak aslında tüm tatil planınızı ciddi riske atmak demek. Öte yandan yola çıkarken ayılmak için termosunuza kahve koyuyorsanız koşuşturma telaşınıza ara verip 5-10 dakikalık bir mola ile o kahveyi evde içmek, yolculuk sürecini gözden geçirmek, ütü, ocak, kombi gibi yolda aklınıza takılacak şeyleri henüz evdeyken bir kontrolden geçirmenizi tavsiye ederiz.

EN YAKIN BENZİN İSTASYONU NEREDE?

Araca binip navigasyon uygulaması açmak yerine, yine 5-10 dakikalık bir süreçle rotanın gözden geçirilmesi, kullandığınız aracın yakıt mesafesi, mola noktaları, rota üzerinde görmek istediğiniz yerler, benzin istasyonları hatta lezzet durakları gibi bir planlama yolculuğunuzu daha keyifli bir hale dönüştürebilir. Unutmayın yolculuk sürecini atlatılması gereken bir işkence değil, tatilinizin keyifli bir parçası haline dönüştürmek sizin elinizde.

EN ÖNEMLİ MADDE: TRAFİK KURALLARI

Mutlaka ve mutlaka hız sınırlarına, trafik işaretlerine, takip mesafesine ve yönlendirme tabelalarına dikkat edilmesi yolculuk sırasında en önemli konu. Ön ve arka koltuklarda emniyet kemerlerinin sürekli takılı olmasına, bebekler ve 12 yaş altı çocuklar için özel koltuk kullanılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca ölümlü kazaların çoğunun sürüş esnasında cep telefonu ile konuşmak, sosyal medyaya göz ucuyla bakmak, mesajlara cevap vermek gibi basit hatalar sonucu ortaya çıktığını unutmayın ve konuyu lütfen göz ardı etmeyin…

TRAFİK CEZALARINDA İMDİRİM VAR MI?

Trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapıldığı takdirde yüzde 25 oranında indirim uygulanıyor. Her yıl güncellenen ceza tutarlarına göre indirimli rakamlarda değişiyor. Gelin birlikte trafik cezasına indirimi nasıl hesaplanır uygulamalı bakalım. 2024 yılı rakamlarına göre hız sınırını yüzde 50 aşanın cezası 6.440 TL’dir buna göre:

440 TL’nin yüzde 25’i 1.610 TL’dir

440 TL’lik cezayı peşin öderseniz;

440 – 1.610 = 4.830 TL olarak tahsil edilir.

2024 Yılı trafik cezaları tablosu haberimizin en altında yayınlanmıştır!

YOL TEMASI LASTİKLE BAŞLAR

1 Nisan itibari ile kış lastiği uygulamasının sona erdiğini hatırlatarak, lastiklerinizin diş derinliği ve hava basınçlarını kontrol etmenizi öneririz. Ayrıca ön takım olarak tabir edilen, süspansiyon, rot parçaları, direksiyon kutusu gibi parçalardan ses geliyorsa veya aracınız yolda sağa sola çekem yapıyorsa can ve mal güvenliğiniz için bir rot-balans servisine uğramanızı tavsiye ederiz. Sürücü, yolcu ve aracın seyahat boyunca asfaltla olan temasını toplamda 30 cm2’lik bir alanla lastikler üzerinden gerçekleştiğini unutmayın.

TEMEL BAKIM MI, AĞIR BAKIM MI?

Fren sistemi, motor, radyatör sistemi, havalandırma hatta yakıt sistemi ve filtreleri… Aracınızın periyodik ve dönemsel olarak ağır bakımlarını aksatadan yaptırıyorsanız yolculuk öncesi dikkat etmeniz gereken tek şey silecek suyu seviyeniz. Fakat aksattığınızı düşündüğünüz şeyler varsa sizin, araç içindeki yolcuların ve tabi diğer yaya ve araçların başta can güvenliği için; tekrar baştan düşünmenizi tavsiye ederiz. Öte yandan bayram tatili gibi durumlarda açık tamirci, yedek parça servisi, yol üzerinde bu gibi duruların halledilmesi başlı başına ayrı bir konu. Özel kaskonuz varsa ücretsiz çekici hizmeti alabilir, siz farkında olmadan trafik sigortanız bittiyse aracınız bağlanabilir!

UZMANLARIN TAVSİYESİ: DÜZENLİ MOLA

Uzun yolda araç kullanmak sürekli bir rutin içinde döndüğünden uyku halini tetikleyebilir, siz fark etmeden reflekslerinizi yavaşlatabilir. Önemli olan varılacak noktaya ne kadar zamanda gittiğiniz değil, ne kadar güvende gittiğinizdir. Yolda mola vermekten, vakit kaybetmekten çekinmeyin. Belki de kaybettiğinizi düşündüğünüz vakit sizin veya başkaları için bir ömrü etkileyebilir. Öte yandan uzmanların tavsiyesi yolculukta ağır ve uyku getirecek yiyecek, içecekler yerine bol bol su tüketilmesi. Özellikle hatırlatmak isteriz; insan beyni uzun yol gibi yoğun konsantrasyon gerektiren durumlarda daha fazla suya ihtiyaç duyar ve yorgunluk limitini belirleyen faktörlerden birisi su tüketimidir.

SİZİN HAVANIZ İYİ OLSUN

Otomobilinizin araç içerisindeki sıcaklığını optimum seviyede tutmak yolculuk için önemli başlıklar arasında. Ne çok sıcak ne çok soğuk olacak şekilde ayarlanan kabin içi hava derecesi, sağlıklı bir sürüş için tavsiye edilen ideal seviyedir. Mont, hırka gibi kalın kıyafetler yerine sürüşü engellemeyecek rahat kıyafetler tercih etmenizi, zaman zaman camlarınızı açarak taze fresh havayı ciğerlerinize çekmenizi tavsiye ederiz.

Yolunuz ve farlarınız açık olsun…