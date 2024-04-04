POMEM lise mezunu almıyor

Lise mezunlarının Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) alınıp alınmadığı ve başvuru şartlarının detayları haberimizde yer alıyor.

Polis memuru yetiştirmek için kurulan, Polis Meslek Eğitim merkezleri yani POMEM, mezuniyet derecesine göre 6 ay ila 2 yıl arasında değişen süreler içerisinde polislik eğitimi verir.

POMEM'e başvurmak için, önlisans veya lisans mezunu olma şartı vardır.

Başvuru şartlarında, "Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurtdışımdaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak" maddesi yer alır.

Bu nedenle lise mezunları POMEM'e başvuramaz.

POMEM, KPSS puanı ile polis adaylarını almaktadır.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitim süresi 6 aydır.

POMEM'e başvurabilmek için;

Türk vatandaşı olmak,

KPSS'de en az geçerli taban puanı almış olmak,

1 Ocak itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa olmamak. Beden kitle endeksinde 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.

POMEM dışında polis yetiştiren, PMYO ve PAEM adı verilen kurumlar da vardır.

Bunlar arasında Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), lise mezunu adaylara yöneliktir.

TYT puan türünde 250 ham puan ve üzeri alan lise mezunları PMYO başvurusu yapabilir.